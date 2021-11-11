İmamoğlu COP26’da: Şehrimize dayatılan Kanal İstanbul projesi, kentin güvenliği açısından risk

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26)katıldığı panelde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şehrimize dayatılan Kanal İstanbul projesi, kentin güvenliği açısından risk” dedi.

Medyascope’ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) “Race to Zero” (Sıfır Emisyon) başlıklı panele katıldı. İmamoğlu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’la ikili görüştü.

Panelde konuşan İmamoğlu, İstanbul’un Türkiye’de C40’a üye tek şehir olduğunu söyledi. İstanbul’un yüksek deprem riski taşıdığına dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul’da afetlere hazırlık ve iklime bağlı kentsel dayanıklılığın artırılması kapsamında “durum tespiti”, “eylem ve seferberlik planı” ve “fiziki dayanıklılığın artırılması” başlıklarında çalışmalar düzenlediklerini anlattı.

“Avrupa’nın en büyük kenti İstanbul’un depreme dayanıklı hale getirilmesi, sadece İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceği açısından değil, tüm kıta açısından hayati. Bu konuda global bir dayanışma gereği vardır. Yaratıcı ve girişimci kapasitesiyle İstanbul, her türlü dayanışmanın karşılığını ödeyecek güçtedir. Bu arada önemle altını çizmek isterim ki, İstanbul’a dayatılan Kanal İstanbul projesini, sadece deprem açısından değil, pek çok açıdan kentin güvenliği için en ciddi risk olarak kabul ediyoruz. Bu projenin BM’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ amaçları kapsamındaki 17 prensibine birden karşı olduğunu görüyoruz. Finans kuruluşları dahil olmak üzere, dünya ölçeğinde tüm aktörlerle bu konuda dayanışma bekliyoruz.”