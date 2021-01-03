İmamoğlu çifti, 2021’i çocuklarla karşıladı; 'Yuvamız İstanbul Online Oyun Grupları Projesi'nin 4. dönem açılışı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Online Oyun Grupları Projesi'ne ilişkin; "Çocuklarımızın morali büyüyor, birbirleriyle olan iletişimi artıyor. Şehrimizin neresinde olursa olsun, böylesi bir paylaşım, böylesi bir birliktelik aslında çocuklarımızın gelecekte de bir arada olmalarına dair müthiş bir ışık" dedi. Dilek İmamoğlu ise projenin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 2021’in ilk günlerinde, “Yuvamız İstanbul Online Oyun Grupları Projesi”nin 4’ncü dönem katılımcısı minik öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla renkli sohbetler gerçekleştiren Başkan İmamoğlu, “Cesur ve gerçekten donanımlı bir yaşam diliyorum hepsine. İstanbul olarak da bu zemini hazırlamak, sorumluluğumuz” dedi. Projenin mimarı Dilek İmamoğlu ise duygularını, “Bir ülkenin gerçekten geleceğini kurtarmak için yapmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi olan eğitim alanında, benim de birazcık katkım olduysa, ne mutlu bana” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun geliştirdiği ve koordinatörlüğünü üstlendiği proje kapsamında, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik online oyun etkinlikleri düzenlemişti. İlki 22 Nisan-12 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Yuvamız İstanbul Online Oyun Grupları Projesi” kapsamında, öğretmenler, hafta içi her gün, ortalama 8 çocuktan oluşan 3’erli gruplar ile buluşup, etkinlikler yapıldı. 30 dakika süren etkinlikler, telekonferans yöntemiyle çevrimiçi oturumlar şeklinde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören projeye, gelen yoğun talep üzerine, devam edildi.

Projenin, 4’ncü dönem oturumlarının başlangıcı öncesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve proje koordinatörü Dilek Kaya İmamoğlu’nun katılımıyla, çevrimiçi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Sanal toplantıda, 150’ye yakın katılımcı öğrenci, aileleri ve öğretmenler ile İBB yöneticileri hazır bulundu.

Dilek İmamoğlu: Eğitime katkım varsa; ne mutlu bana

Toplantının açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, her geçen gün büyüyen projenin, yeni sponsorluklarla daha da güçleneceğini aktardı.

Proje koordinatörü Dilek Kaya İmamoğlu ise duygularını, “Bu güzel günde bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Online oyun gruplarımızın 4’ncü dönem açılışında birlikte olmak, çok keyif ve gurur verici. Böyle güzel bir olaya hizmet etmek, özellikle eğitim alanında benim en çok ilgi duyduğum, sevdiğim ve bir ülkenin gerçekten geleceğini kurtarmak için yapmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi olan eğitim alanında, benim de birazcık katkım olduysa, ne mutlu bana. Oyun gruplarının başlamasında, ilerlemesinde bize katkı sunan sevgili Şengül Hanım’a, Sosyal Hizmetler. Daire Başkanı’mız Yavuz Bey’e (Saltık), siz sevgili öğretmenlerime, sevgili çocuklarıma ve tabii ki Belediye Başkanı’mıza gerçekten yürekten teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

"İlerleyerek devam edecek"

Velilerin, çocuklarının eğitimini önemsemelerinin ve onları desteklemelerinin önemine dikkat çeken Dilek Kaya İmamoğlu, “4’ncü dönem oyun grubumuz, 2021’in ilk dönem oyun grubu. 8 haftalık süreyle; toplam 6 dönem olacak oyun grubumuzun ilk grubu. O yüzden çok önemli. Geçen dönemlerden daha farklı olarak, 2 kuruluşla yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde, daha da ilerleyerek devam edecek. Dileğimiz; çocukların en güzel, en kaliteli ve en etkili şekilde zamanlarını geçirebilmeleri; anneleri ve babalarıyla birlikte bu zamanları kaliteli olarak geçirebilmeleri. Bu anlamda, gerçekten çok değer verdiğim eğitim alanında, sevgili öğretmenlerime buradan bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çocukların gözleri ışıl ışıl; veliler birbiriyle tanışıyor

“Ben de eşimin bütün söylediklerine elbette katılıyorum” diyen İBB Başkanı İmamoğlu ise, “Başından beri Dilek, bu sürece çok inanıyordu ve buna katkı sunacağını hep dile getiriyordu. Bazen bizim bunu hayal etmemiz güç olabilir. Çünkü, sanıyorum bu annelere has bir durum. Bunun ne kadar etkili olacağını ve ne kadar işin büyüyeceğini, çocuklarımızın bundan faydalanacağını belki daha iyi hissediyorlar. Ama bugün görüyorum ki; hem gerçekten buradaki bütün ailelerin yüzlerinde çok güzel bir gülümseme var hem de çocukların gözleri ışıl ışıl. Çok güzel çocuklarımız var. Eğleniyorlar, bilgi paylaşıyorlar. Veliler, birbiriyle tanışıyor. Muhtemeldir ki, veliler, birbirleriyle tanıştığında, belki deneyimlerini aktarıyorlar. Çocuklarımızın morali büyüyor, birbirleriyle olan iletişimi artıyor. Şehrimizin neresinde olursa olsun, böylesi bir paylaşım, böylesi bir birliktelik aslında çocuklarımızın gelecekte de bir arada olmalarına dair müthiş bir ışık” ifadelerini kullandı.

"Bence on binlere ulaşmalı"

“Eşim Dilek’in bu atılımı, arkadaşlarımın, Şengül Hanım’ın, Yavuz Bey’in ve bütün buradaki eğitimci kadroların bu işe inanması, müthiş bir sonuç doğurdu” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bence, on binlere ulaşmalı. Daha büyütülmeli. Ne teknik donanım gerekiyorsa, yanındayız. Çünkü, şunu biliyoruz: Sadece pandemi gününde doğan bir ihtiyaç olsa da çocuklarımızın dijital alanda çok meraklı olduğunu biliyoruz. Belki de bu alanda, onların ilgisini çekecek güzel işler yapmamız, çocuklarımızın bilgisayarı daha verimli kullanmalarına da sebep olacak. Daha canlı olacaklar. Hepsini çok öpüyorum. Bütün çocukları, Allah korusun; onların güzel bir geleceği olsun. Böyle cesur ve gerçekten donanımlı bir yaşam diliyorum hepsine. İstanbul olarak da bu zemini hazırlamak, sorumluluğumuz. Yuvamız İstanbul da bunun önemli bir parçası.”

Velilerden teşekkür

Katılımcı çocuklarla renkli sohbetler gerçekleştiren İmamoğlu çifti, velilerle de sohbet etme olanağı buldu. Katılımcı veliler, “Öncelikle çocukları, kadınları ve anneleri düşündüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi gerçekten bizleri çok memnun ediyor” sözleriyle İmamoğlu çiftine teşekkürlerini iletti.