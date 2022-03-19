İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün olacağını ifade etti; "Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek" diyerek İstanbulluları uyardı.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunarak vatandaşlara, “Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” uyarısı yapmıştı.

TIKLAYIN - İstanbul Valisi Yerlikaya’dan İstanbullulara kuvvetli kar yağışı uyarısı: Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım

"Karla mücadelede şunu gördük ki İstanbul gerçekten çok büyük bir metropol. Bu senkronize duyguyu oluşturmadığımız, sorumluluğu hep birlikte almadığımız takdirde gerçekten ne yaparsak yapalım çözüm bulmanın kolay olmadığı bir şehirdeyiz. 10 bine yakın çalışanıyla İBB hizmet veriyor. 2 bine aşkın aracıyla sahada. Ama eğer sahada araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı bir hat olduğunda ne kadar araç ne kadar çalışanınız olursa olsun sonuca ulaşmak zor. Son iki kar yağışında ve şuanda devam eden kar yağışında vatandaşlarımızın uyarılarımıza gösterdiği azami ilgi ve uyum bakımından 16 milyon vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum" diyen İmamoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Kar özellikle dün gece ve sabaha karşı yoğunlaşan bir yağış gösterdi. İstanbul'un batı bölgelerindeki ilçelerde daha çok yoğunlaştı. Bir kısım boğaz bölgesinde de etkisini gösterdi. bugün de gün boyu dönem dönem, şu anda ekranda da görebiliyorum, bir yerde güneş pırıl pırıl ama bir başka yerde kar kendini göstermiş ve görüş mesafesi oldukça düşük bir kamera görüntüsünü görebiliyorum. Bu bağlamda İstanbul'un genelinde anlık yağışlarla görüş mesafesinin azaldığı ve trafiği etkileyecek boyutta yağışın olabileceği mümkün. O nedenle tedbirin bugün boyunca devam etmesi gerektiği, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça sahaya çıkmaması uyarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çıkmak durumunda ise de toplu taşıma araçlarını kullanmasının faydalı olacağını söyleyelim. Metrobüs seferlerimiz 24 saat boyunca devam edecek. İETT'nin de belli noktalarda ihtiyaç durumunda ek seferler konulması kaydıyla devam edeceğini belirtelim. Şehir hatları devam etmekte. "

Sokak canlıları için besleyici kuru mama dağıtımına 657 noktada devam edildiğine dikkati çeken İmamoğlu, "Bazı noktalarda bir iki kaza özellikle TEM üzerinde gelen bir ufak kaza oluştu. Onun dışında trafikte birkaç müdahalemizin olduğunu da ifade edelim. Son olarak hafızalarda o kalsın, kar yağışı devam ediyor tedbirlerimizi almaya devam etmek durumundayız. Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek" diye uyardı.