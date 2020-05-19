İmamoğlu: Bugün çok özel çünkü 19 Mayıs, Kadir Gecesi'yle aynı gün var oldu, bugüne dair bize bir mesaj var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi sürecine denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, İstanbul Boğazı üzerinde patlatılan havai fişeklerle kutladı. 21.05'te başlayan ışık ve hava fişek gösterisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından ve İBB TV'den canlı yayınlandı. Ortaköy ve Kuzguncuk sahillerinde konumlanan 3 tekneden, 3 dakika 30 saniye boyunca fırlatılan 100 havai fişek, Boğaz semalarında görsel şölen oluşturdu. Gösteri öncesinde sosyal medya hesaplarından canlı yayınla konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün çok özel; çünkü 19 Mayıs, Kadir Gecesi'yle aynı gün var oldu. Kaç yılda bir olur, bilmiyorum. Ama bence, bugüne dair bize bir mesaj var" dedi.

TIKLAYIN - 19 Mayıs, Boğaz'daki ışık ve havai fişek gösterisi ile kutlandı

Gösteri öncesinde canlı yayına katılan İmamoğlu, sözlerine, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıntı yaparak başladı. Atatürk'ün, "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur…" sözlerini alıntılayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Özgürlük ve Cumhuriyet yan yana. Gelecek ve varlığının sebebi bu duygular çok önemli. Ata'mız, bize bunları emanet etmiş. Bugün, 19 Mayıs. 19 Mayıs, aslında bir umudun başlangıç günü, bir doğum günü gibi. Ata'mız, İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı, milleti uyandırdı ve milletçe bağımsızlık mücadelesi verildi. Ve bu güzel cennet vatanı, bize emanet ettiler; İstanbul'u, Türkiye'mizin doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini… Özgürlükler içerisinde yaşayalım diye, birbirimize saygı duyalım diye. Minnet duyuyoruz Mustafa Kemal Atatürk, minnet duyuyoruz silah arkadaşları ve minnet duyuyoruz bu güzel milletin geçmişine, atasına, dedesine, ninesine… Gerçekten 19 Mayıs, bizim için kıymetli. Bugün çok özel; çünkü 19 Mayıs, Kadir Gecesi'yle aynı gün var oldu. Kaç yılda bir olur, bilmiyorum. Ama bence, bugüne dair bize bir mesaj var. Yani Kuran-ı Kerim'in, peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilişinin gecesi bu gece ve Yaradan'ın, peygamberimize ilk sözü, ilk ayet, "İkra", yani "Oku". Yani akıl ve bilimden yana bir ışık tuttu aslında bize Yaradan. Hz. Muhammed peygamberimiz (SAV) vasıtasıyla. Muazzam bir buluşma. Bugün aslında, bu zor günlerde hem bayramımızı kutluyoruz hem de Kadir Gecesi'nde, bu zor günlerden çıkış için, bilimin ve aklın ışığında özgür bir memleket için dua ediyoruz. Ve hep beraber şunu diyoruz ve istiyoruz ki; bütün insanlığa merhamet, adalet ve güzel duygularla beraber dileklerimizi iletiyor, dualarımızı ediyoruz. İnşallah, Ramazan Bayramı ve sonrasıyla güzel günlerde bir arada olmak ve önümüzdeki yıl, 19 Mayıs'ı çok daha kutlamak istiyoruz bu güzel şehirde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun, Kadir Gece'miz mübarek olsun. İstanbulluları ve bütün Türkiye'mizi, cennet vatanımızı saygıyla, minnetle selamlıyorum."