19 Mayıs, Boğaz'daki ışık ve havai fişek gösterisi ile kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı
19 Mayıs 2020 22:36
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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul'da havai fişek gösterisi düzenlendi.
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Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı, 21.05'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.
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19 Mayıs, Boğaz'daki ışık ve havai fişek gösterisi ile kutlandı
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