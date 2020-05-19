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19 Mayıs, Boğaz'daki ışık ve havai fişek gösterisi ile kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı

19 Mayıs 2020 22:36

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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul'da havai fişek gösterisi düzenlendi.

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Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı, 21.05'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.

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19 Mayıs, Boğaz'daki ışık ve havai fişek gösterisi ile kutlandı

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