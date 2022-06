İmamoğlu Çayeli'nde: Kadir gecesi bile onlar için dua ettim, Allah onlara akıl versin diye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz ziyareti kapsamında Rize'nin Çayeli ilçesinde konuştu. İmamoğlu, "Bir avuç insan hakkımda kötü konuşmuş vallahi umrumda değil, onları Allah’a havale ediyorum. Kadir gecesi bile onlar için dua ettim, Allah onlara akıl versin diye. Güzel günler bizim. Çok çalışacağız. Hep beraber çalışacağız." dedi.

İmamoğlu, "Çok günlerim geçti burada. Çocuk yaşta belki de hayat deneyiminin en tatlı anılarını buralarda yaşadım. Bu bakımdan benim için bu topraklar çok çok değerli. Mesut Yılmaz’ı rahmetle anmak isterim. Ülkemizin başbakanıydı, kendisi Rize milletvekiliyken babam aynı partinin Trabzon’da merkez ilçe başkanıydı. Dolayısıyla çocuklukta yine kendisini tanımış, siyasi sürecimde dönem dönem rehberliğini bizimle paylaşmış bir devlet adamımızdı. Devlet insanı ne kadar kıymetli bir söz." ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Devlet insanı olabilmek, herkesin oy vermese de takdirini elde edebilmek çok kıymetli. Umarım bizler de toplum tarafından devlet insanı, devlet adamı olarak anılırız. Umarım onlara layık oluruz, hep birlikte layık oluruz.

Çayeli ve bütün Karadeniz şeridi dünyanın en güzel coğrafyalarından belki de bir parçası ama hak ettiği yerde değil. Ne yazık ki Karadenizli kendi vatanında yaşlanıyor. Çünkü genç nüfus Karadeniz’de kalmak istemiyor. Çünkü burada ekmeğini kazanamıyor. Hayat standardını elde edemiyor.Türkiye’nin birçok coğrafyasında olduğu gibi burada da bu sorunu yaşıyoruz. Bizlerin bir an önce memletimizin insanlarını eşitleyeceğimiz gibi, yaşam kalitesini de eşitlemek zorunluluğumuz var. Çok işimiz var, her alanda…

Türkiye, ekonomi tarihinin ne yazık ki en derin krizlerin birisini son birkaç yıldır yaşıyor. İşsizlik verileri, eğitimdeki sorunlar vb. birçok toplumsal problemimiz de cabası.

Bizi bu hale getiren ne? En temel unsurlardan birisi “Ben bilirim” anlayışı. Kızım sana diyorum gelinim sen işit. Bunu aşacak elimizde ne var? Elimizde 85 milyon vatandaşımız var. Pırıl pırıl gençlerimiz, çocuklarımız var.

Biz yeni dönemde, yeni süreçte insanlarımızın sözlerinin itibar gördüğü bir süreci bu memlekete hediye edeceğiz. İstanbul’da her konuda vatandaşa açık davranan bir yönetimiz. Vatandaşını dinleyen, onlarla çözüm üreten bir süreci yönetiyoruz. İstanbul’da herkes mutlu. Yüzde 60’ın üzerinde bir memnuniyet var. Siz zannetmeyin her gün Ekrem İmamoğlu’na birisi sağdan birisi soldan hakaret ediyor. Hakaret edenler var ya vız gelir, kötü söz sahibine ait. İstanbul’da kendi mülklerini sanki ellerinden birisi aldı. İstanbul 16 milyon vatandaşının malıdır. Milletin malına sahip çıktığımız için çıldırıyorlar. Seçim döneminde 3 ayda bu arkadaşları biraz çıldırtmıştık ya o zaman demiştim ya ben bunları 5 yılda deli edeceğim, deli. Her gün bana sallayan, hakaret eden…

Bir avuç insan hakkımda kötü konuşmuş vallahi umurumda değil, onları Allah’a havale ediyorum. Kadir gecesi bile onlar için dua ettim, Allah onlara akıl versin diye. Güzel günler bizim. Çok çalışacağız. Hep beraber çalışacağız."