İmamoğlu: Bir büyükşehir belediyesi, bir ilçe belediyesine engel olduğunda kim mutlu çıktı oradan; onun tam tersini yapmaya çalışıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir büyükşehir belediyesi, bir ilçe belediyesinin yapmak istediği bazı işlere engel olmak gibi bir misyonla hareket ettiğinde kim mutlu çıktı oradan? Bugün onun tam tersini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Yaşam Vadisi 2’nci etapta kurulan 'Yaşam Bahçesi'nde bir araya geldi.

İmamoğlu, burada ekilen ve hasadı yapılan ürünlerle hazırlanan kahvaltıya katıldı. İmamoğlu’na, Çalık ile birlikte, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti.

Yaşam Vadisi ve Bahçesi ile ilgili Belediye Başkanı Çalık’tan bilgiler alan İmamoğlu, burada yaptığı değerlendirme konuşmasında, "Beylikdüzü’nde deneyimlediğim bir büyükşehir belediyesi, bir ilçe belediyesinin yapmak istediği bazı işlere engel olmak gibi bir misyonla hareket ettiğinde nelere engel oldu? Ne yaptı? Kim mutlu çıktı oradan? Anlamış değilim ama bugün onun tam tersini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaşam vadisinin insanlara nasıl bir mutluluk ve huzur kattığını gördük"

Beylikdüzü’nün kendi yaşam alanı olduğunu belirten İmamoğlu, "Tabir-i caizse 30 yıl bitti burada. İstanbul’u, burayla beraber hissetmeyi ve anlamayı, bazen çözüm oluştururken buradaki yeni adımların, yanlış adımların neye mal olduğu, doğru olanın neye gittiğini görmek benim için muazzam bir deneyim. Çeyrek yüzyılı aşan bir deneyim. İş yaşamım, siyaset ve belediyecilikle ilgili dönemlerim burada çok değerli yer etti. Şu anda içinde olduğumuz Yaşam Vadisi, aslında bir şehrin nasıl bir yaşam alanıyla değiştiğini, sosyal alanla, yeşil alanla var olduğunu gösterebilen çok değerli bir nokta. Milyon metreyi aşan, hatta 1 milyon 200 bin metrekareyi bulan bir alandan bahsediyoruz. İlk bölümünün insanlara nasıl bir mutluluk, derinlik ve huzur kattığını gördük" dedi.

"İstanbul'un 39 ilçesiyle işbirliği yapmak konusunda kararlıyız"

İstanbul'un 39 ilçesiyle işbirliği yapmak konusunda kararlı olduklarına dikkat çeken İmamoğlu, "Bizi, Beylikdüzü halkını çok mutsuz kılan, engellenmiş birkaç işin hangi durumda olduğunu, yürüdüğünü inceleyeceğiz. Özellikle Atatürk Bulvarı bir başlangıç. Yakuplu’da yapılan işler. Gürpınar’da aynı keza. Başkanımızla onları gezeceğiz. Beylikdüzü’nün bu değerli izleri ve yaşanmışlıkları, aslında bizim İstanbul politikalarımızın gerçekten tabanını oluşturuyor. Bazıları, ‘Beylikdüzü’ne çok gidiyor’ diyor. Evim burada kardeşim. Evime gelmeyim mi yani? Onun dışında ilk ziyaretim. Sahayı gezeceğiz. Bakalım, benim ekip arkadaşlarım ve belediye başkanımız evimize ne kadar ilgi göstermişler, merak ediyorum. Tabii artık bütün İstanbul evimiz. Her yere aynı ilgiyi gösteriyoruz, esprisi bir yana. Çok keyifli bir şantiyedeyiz. Umarım, İstanbul’un her yeri böyle milyon metrekareler, yeşil alana dönüşsün" diye konuştu.

Yakuplu anısını paylaştı

İmamoğlu, Çalık ve beraberlerindeki heyet Yaşam Vadisi’nden sonra sırasıyla Atatürk Bulvarı düzenleme çalışması, Yakuplu Kent Ormanı yapımı ile Ambarlı Kavşağı yol ve kavşak yapımı şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı’ndaki incelemeleri sırasında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemdeki ilginç bir anısını da kameralarla paylaştı:

"Yakuplu halkı, burada yanlış hatırlamıyorsam 10-15 bin imza toplamıştı. Burasının, özellikle Yakuplu için tarihi bir geçmişi de var. Haramidere’de özel bir alan burası. Korunması gereken bir alan. Bir ara burası hastane olacaktı, bir ara başka bir şey olacaktı derken, biz, buranın vatandaşa dönük orman olarak kalmasını arzu etmiştik. Vatandaş tepki gösterince, son anda bir uygulama iptali oldu burada. Orman Bakanlığı’ndan, biz, Beylikdüzü Belediyesi olarak talep etmiştik. Bu tahsis talebimize karşılık, Bakanlık, bunu İBB’ye tahsis etmişti. Biz de ‘Hangi belediye eliyle olursa olsun, yeter ki böyle tarihi bir park Beylikdüzü’ne kazandırılsın’ demiştik. Yine Büyükşehir’de yapmak bize nasip oldu. Burası 60 bin metrekarelik, tam E-5’in kenarında. Yakuplu’da 1 metrekare bile yeşil alan ihtiyacı var. Şimdi burası çok nitelikli, çok kimlikli bir festival alanı gibi bir çayır konumuna dönecek."