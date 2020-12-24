İmamoğlu: Bellini atölyesine ait Fatih tablosuyla ilgili sahte diye bir soruşturma düzeni başlatılmış, bizden cevaplar isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Londra'da düzenlenen müzayededen satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında, "Bellini atölyesine ait tabloyla ilgili sahte diye bir soruşturma düzeni başlatılmış, bizden cevaplar isteniyor." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, görevde bulunduğu 18 aylık sürecin değerlendirmesini Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay’ başlıklı toplantıda yaptı.

İmamoğlu, "Bu kıskanılacak bir şey değil, biz bu tabloyu bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık.Garip bir muameleye tutuldu arkadaşlarımız. Umarım soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar. Bu da trajikomik fıkra gibi bir durum." dedi.

İBB, İstanbul’u 1453’te fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’ye yaptırdığı orijinal tabloyu, Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonunda, geçtiğimiz 25 Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı.

Tablonun hikâyesi

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479 yılında İstanbul’a davet etti. Portresini yapmasına izin vermeden önce Bellini’nin yeteneğinden emin olmak isteyen Fatih Sultan Mehmet, sanatçıya, saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirdi. Böylece İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olan Fatih Sultan Mehmet, sanatçıya kendi portrelerini çizdirmeye başladı. Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet’in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi olma özelliği taşıyan tablo, İngiltere’nin başkenti Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s salonundaki müzayedeye ile satışa çıkarıldı.

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Fatih Sultan Mehmet'in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu ise hala bilinmiyor. Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre, tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğu. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.

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