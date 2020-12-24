Ekrem İmamoğlu'ndan Özal'ı hatırlatan, proje ve sayılarla dolu 18 ay konuşması: Yılda 20 kilometre metro hattı; 1.5 milyon aileye sosyal destek; bütçede 'sıkıyönetim'....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her 6 ayda bir faaliyetlerin bilançosunu çıkarıp hesabını verdiği toplantıların üçüncüsünü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. İmamoğlu’nun yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ve izlenimlerim...



***



İmmaoğlu'nun konuşmasından 6 izlenim...

1.Şov dozundaydı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, çok abartılı olmayan, dozunda bir şovla salona girdi.

2.Özal ve Demirel gibi sayılarla konuştu

Ekrem İmamoğlu konuşması boyunca onlarca projeden söz etti, çok sayıda sayı, oran verdi. Sayılar ve oranların çoğunu herhangi bir yere bakmadan, belleğinden söyledi. Gençliğin avantajı... Projeler, sayılar ve oranlarla dolu konuşma bana eski Başbakanlar (ve Cumhurbaşkanları) Demirel ve Özal’ı hatırlattı. Onlar da böyle sayılarla, oranlarla konuşmayı severdi...

3.İmamoğlu’nun en sevdiği kelimeler: “Çok önemli”

İmamoğlu uzun konuşması boyunca sık sık “Çok önemli” dedi. Projelerin birçoğunun çok önemli olduğu görüşünde. Haklı olabilir. Yine de İmamoğlu “Çok önemli” dedikçe aklıma ister istemez Berat Albayrak’la özdeşleşen “Bakın burası çok önemli” repliği geldi...

4.AKP’li başkanlar yoktu

İlçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri toplantıya davetliydi. AKP’li başkanlar gelmedi.

5.Sosyal mesafe sıkıntısı vardı

İmamoğlu konuşurken İBB yöneticileri sahnede yan yana oturarak onu dinledi. Sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

6.Erkeklerin ezici çoğunluğu sürüyor

İmamoğlu konuşmasında, “18 ay önce İstanbul büyükşehir belediyesinde ve bağlı kuruluşlarında kadın yöneticilerin görev almadığı bir kentti. Bugün ise İstanbul kadınların görev aldığı bir kenttir” dedi. Evet, kadın yöneticilerin sayısı gerçekten artıyor ama İBB henüz yolun başında: İmamoğlu’nun arkasındaki yöneticiler arasında erkeklerin ezici ağırlığı vardı.



***



İBB bütçesiyle ilgili 4 şey...

İmamoğlu’nun konuşmasında bence en önemli nokta, bütçenin COVID-19 ortamında zorlandığını, “sıkıyönetim” ilan etmek zorunda kaldıklarını belirtmesiydi. Bütçeyle ilgili sözlerinden en önemli 4 cümle:

1) “Pandemi nedeniyle gelirlerimiz ciddi oranda geriledi, giderlerimiz ciddi oranda arttı.”

2) “Sıkıyönetim ilan ettik. Aldığımız önlemlerle gelirlerdeki gerilemeyi yüzde 9’da tutmayı başardık.”

3) "Bu yıl 19.3 milyar TL gelir öngörüyoruz.”

4) “Giderleri ise 19.5 milyar TL’de sınırlandırdık. Üstelik bu yıl 4.6 milyar TL kredi ödemesi gerçekleştirdik.”

***



18 ayda yaptığı en önemli 15 şey...

İmamoğlu’nun 18 ayda yapılanlara dair anlattıklarından altını çizdiğim en önemli 15 nokta ise şöyle:

1) 20 kilometre metro hattı

“18 ay önce İstanbul plansız ve parasızlıktan tüm metro hatlarının durduğu bir kentti. Bugün tüm metro projelerinin finansmanını sağlamış ve inşaatını başlatmış bir kenttir. 15 ay önce yılda 5 kilometre metro hattı yapılıyordu, biz 20 kilometreye çıkarmak için gerekli adımları attık.

Devlet bankaları başta olmak üzere yurtiçinden kaynak bulamadık. Bizden önceki yönetimin durdurduğu 6 metro hattında inşaata yeniden başladık. Halen 8 hatta inşaatlar devam ediyor. 2021’de 3 metro açacağız. 2022’de 4 metro hattını daha açacağız. Türkiye ilk kez aynı anda 10 metro hattında daha inşaat yapıyor olacak. İnşaatlarını başlattığımız tüm metro hatlarını 2024-2025’e kadar açacağız. Batırköy-Beylikdüzü metro ihalesinin ihalesini de yapmak istiyoruz.

Sabiha Gökçen’den Halkalı’ya 55 dakikada yolculuk yapmayı sağlayacak yeni Hızray projesinin fizibilite çalışmalarını 2021’de tamamlayacağız."

2) 4 milyon metrekare yeşil alan

“18 ay önce İstanbul yeşil alanların her an imara açılabileceği bir kentti. Bugün Kemerburgaz, Atatürk Kent Ormanı gibi milyonlarca metrekarelik yeşil alanın halka açıldığı ve teslim edildiği bir kenttir. 4 milyon metrekare yeşil alanı hizmete açtık.”

3) Su baskınlarıyla mücadele

“18 ay önce İstanbul, Kadıköy, Beşiktaş gibi semtlerde su baskınlarının yaşandığı bir kentti. Bugün bu sorun çözüldü. Kalanlar da 2021’de çözülecek.”

4) Kent meydanlarının ortak akılla tasarlanması

“18 ay önce İstanbul kent meydanlarının çirkin olduğu, keyfe göre düzenlendiği bir kentti. Bugün kent meydanları ortak akılla tasarlanıyor.”

5) ”Bizden önce kadın yönetici yoktu”

“18 ay önce İstanbul büyükşehir belediyesinde ve bağlı kuruluşlarında kadın yöneticilerin görev almadığı bir kentti. Bugün İstanbul kadınların görev aldığı bir kenttir. Henüz başındayız ve daha çok adım atacağız.”

6) 121 bin aileye süt

“Bundan 18 ay önce yoksul aileler çocuklarına süt vermekte zorluk geçiriyordu. Bugün 121 bin çocuğumuzun evine süt götürüyoruz.”

7) Annelere ücretsiz toplu ulaşım

“18 ay önce 0-4 yaş arası çocukların anneleri toplu ulaşımı ücretsiz.”

8) 60 kreş hedefi

“15 kreş açtık. 45 kreş daha açacağız. Bizden önce İBB’nin kreşi yoktu.”

9) Üniversite öğrencilerine burs, yurt

“Üniversite öğrencilerine 3.200 TL, ilkokul öğrencilerine 300 TL destek veriyoruz. Beyoğlu Örnektepe’de 198 öğrenci kapasiteli ilk öğrenci yurdunu tamamladık. Bu yurdu bizden almak istiyorlar ama vermeyeceğiz.”

10) İstihdam ofisleri

“Vatandaşlara iş bulmak için 8 istihdam ofisi açtık. 4 istihdam ofisi daha açacağız.”

11) Halk otobüslerinin belediyeye alınması; taksi hamlesi

“Halk otobüslerinin tamamı belediye bünyesine alındı. Fayton sorunu çözüldü. Taksi sorununu da çözeceğiz. Siyasi nedenlerle engelleniyoruz. Geri adım atmayacağız.”

12) Deprem için hasar belirleme çabası

“Deprem için, 2000 yılı öncesinde inşa edilmiş 790 bin binanın hasar tespit çalışmalarına başladık, 20 bin binayı tamamladık.”

13) Kent yoksulluğu

“Kent yoksulluğuyla mücadele için sosyal yardım bütçesini 4 katına çıkardık. 2020’de 1.5 milyon haneye destek olduk.”

14) Cami inşaatları

“İnşaatını tamamladığımız 2 caminin yanı sıra 5 caminin daha inşaatını tamamlayacağız. 31 camiye bakım temizlik hizmeti vermeye devam ediyoruz.”

15) En büyük çöpten enerji tesisi

“Çöp gazından elektrik üretiminde dünyanın en büyüğü olan Seymen tesisini bir yıldan kısa sürede özkaynaklarımızla tamamlayıp hizmete açtık.”