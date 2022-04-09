İmamoğlu: Belediyenin yapmış olduğu zamlar sonuçtur; sebep enflasyonla mücadeleyi başaramayan, elektriğe, doğalgaza zam yapan hükümettir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Tevfik Göksu'ya tepki göstererek, "Belediyenin yapmış olduğu zamlar sonuçtur. Sebep enflasyonla mücadeleyi başaramayan, elektriğe, doğalgaza zam yapan hükümettir. İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zam hakkında, "Bu zammı yapmasaydık İETT iflas ederdi" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'na da tepki gösteren İmamoğlu, "Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş 'Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplu ulaşımda yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere uygulanmaması için teklif sunacaklarını açıklamasına yanıt verdi.

"Bunla baş etmek mümkün değil"

"Siz sadece 4 ay içerisinde yüzde 110 civarında mazot zammı yapmışsanız mümkün değil" diyen İmamoğlu, "İETT'nin günlük açığı 12-13 milyon liralara çıkmaya başladı. İBB ayda 550-600 milyon lira sübvansa etmek zorunda. Belediyenin yüzde 25 bütçesi bu. Bunla baş etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de yayınlanan ve İpek Özbey'in sunduğu Sadece Soruyorum programına katılan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkedeki fakirliğin, yoksulluğun sebebi belediyeler değil hükümettir"

"Belediyenin yapmış olduğu zamlar sonuçtur. Sebep enflasyonla mücadeleyi başaramayan, elektriğe, doğalgaza zam yapan hükümettir. Bu ülkedeki fakirliğin, yoksulluğun sebebi belediyeler değil hükümettir."

Tevfik Göksu'ya yönelik, "Bu zavallı arkadaş diyorum: Türkiye'de ulaşım zammını sadece İstanbul mu yaptı?" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bursa'da "öğrencilere zam yaptım, geri çekiyorum" de. Yüzünden akan samimiyetsizliği samimiyet anlarım. Popülist arkadaşlar. Önerge getireceğim diyor? Kimin bütçesinden. Giderleri artırıcı bütün işlere evet, gelirleri artırıcı bütün işlere hayır diyorsun. Kötü niyet bu. Aralık ayında bu muhterem İSKİ'ye indirim yaptırdı. 2021-2022 arasında elektrik gideri 3 kat arttı."

"Bu zammı yapmasaydık İETT iflas ederdi" diyen İmamoğlu, "Bu kadar zavallı bir tarifle, popülist bir tarifle çıkar elde etmek derdindeler. İstanbul'u kaybetmek onları mahvetti. Biz bütün bu zorluklara rağmen 10 metro yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na tepki gösteren İmamoğlu, "Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş 'Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor. Sanki orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver" diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var, önce önünü ilikleyeceksin"

"İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var, önce önünü ilikleyeceksin, onu 16 milyon seçti. Sen kimsin 'hizmette yarışalım' diyorsun! Senin imzanla durdurulmuş metroları bitiren bir belediye var. Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin geçiyorsun gerile gerile laflar ediyorsun."