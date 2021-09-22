T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmamoğlu, Atina'da Çipras ve Papandreu ile görüştü

"Şehirlerin bir arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politikalarına da olumlu etki edecektir"

22 Eylül 2021 20:10

Atina ziyaretini sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'ın eski başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Yunanistan'ın iki önemli siyasetçisi ile ayrı ayrı görüşen İmamoğlu, "Şehirlerin bir arada olması ve iyi ilişki içinde olması, ülke politikalarına da olumlu etki edecektir" dedi.

Ekrem İmamoğluÇiprasAleksis ÇiprasYunanistanAtina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24