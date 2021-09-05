İmamoğlu Ankara'ya temsilci atadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin'i İBB Ankara Temsilcisi olarak atadı.

Küçükşahin, atama kararını sosyal medya hesabından "Artık hizmet üretmeye İBB Ankara Temsilcisi olarak devam edeceğim. Tüm dostların katkı ve desteğiyle, çok çalışmaya, güzellikleri, güzel hizmetleri paylaşmaya devam" sözleriyle duyurdu.

Küçükşahin, 10 yıl önce AKP yönetimindeyken İBB tarafından kurulan ve faaliyete CHP döneminde de devam eden Ankara İletişim Ofisi'nde görevini sürdürecek.