İmamoğlu, AKP'nin oy durumunu açıkladı: Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul’da güçlü olduğu ilçelerde bile 10-15 puan kaybettiğini belirterek, ''Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz'' dedi.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli’ye konuşan İmamoğlu, en son Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermediğini duyurmuştu.

İBB Başkanı, metro yatırımlarının da engellediğini belirterek, “İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” şeklinde konuşmuştu.

"En önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar"

İmamoğlu, bunun AKP’ye İstanbul’da oy kaybettirdiğini belirtti: "AK Partili vatandaşların vicdanına sığmadığını görüyorum. İstanbul’un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul’da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar. Kendilerine oy veren insanların bile en az yüzde 15’i 16’sı 20’si büyükşehir belediyesini engellediklerinin farkında. Aslında bir alarm çalıyorum onlar için. Bu milletin vicdanı derindir. Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz. Biraz aklı varsa, AK Parti’nin içinde biraz derinlik varsa ‘biz her şeye rağmen düzeleceğiz, toparlayacağız, Türk siyaset tarihinde var olacağız’ diyorlarsa İstanbul’daki hatalarında geri dönerler. Yoksa tarihin sayfalarında artı ya da eksi pozitif ya da negatif yazılı bir partiye dönüşür.”