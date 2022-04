İmamoğlu 15 Temmuz şehidinin babasını ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'daki çatışmada şehit olan Fatih Satır'ın babası Turan Satır'ı da Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Milletvekili Gökan Zeybek ile birlikte ziyaret etti.

İmamoğlu ile duygusal bir sohbet gerçekleştiren Satır şöyle konuştu:

"Ben dost için ölmeye her an hazırım ama ben benim için öleni bulamadım"

"Cenabı Allah’ın herkesin yolunu nasıl açtığı bilemez. Senin yolunu nasıl açtığını bilir misin başkanım? Allah bizim kalp gözümüzü kör etmesin. En son gece kendi ayaklarına sıktılar biliyor musun? 35 bin oy İstinye'den aldın sen, onu biliyor musun? Ben onlara şehit verdim, ama onlara oy vermedi benim kızım size oy verdi.

Benim oyum saklı. Şu adamı (Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç) tanıdım tanıyalı ben bu adama can veririm. Kişisel olarak veririm. Ben dost için ölmeye her an hazırım ama ben benim için öleni bulamadım. Ben benim için öleni aramıyorum. Bu benim oğlumun kanlı bayrağı. Ben bu adama (Şükrü Genç'i göstererek) gidip bir gün iş istedim mi? İstemedim. Ben hep dürüstlüğümle çalıştım. Sarıyer'deki cemevinin hafriyatını ben yaptım."