İmamoğlu: 11 büyükşehir belediyesi olarak THK'nın yangın uçaklarının giderlerini karşılamaya hazır olduğumuzu, resmi olarak paylaştık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Büyükşehir Belediye Belediyesi olarak Türk Hava Kurumu'nun bünyesindeki yangın uçaklarının giderlerini karşılamaya hazır olduklarını resmî olarak THK'ya ilettiklerini açıkladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Büyükşehir Belediye Belediyesi olarak, gerekli tüm durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına hazır olacak şekilde, Türk Hava Kurumu bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduğumuzu, resmi olarak THK ile paylaştık" ifadesini kullandı.

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