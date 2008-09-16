İmamların fes ve cübbeleri yenileniyor



Yarım asra yakın bir süredir devlet büyüklerin eşlerini giydiren Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye’deki binlerce din görevlisinin kullandığı fes ve cübbelerde devrim sayılacak bir yeniliğe el attı. Bundan böyle cami imamları ile müftülerin kullandığı fesler, cübbeler standart olacak.



İşte imamların yeni fesleri



Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siparişi üzerine Türkiye genelindeki imam ve müftülerin “aynı standartta cübbe ve fes giymeleri için” dikim atölyesinde çalışmalara başladı.



Cübbelerde siyah renkten vazgeçilerek “krem rengi” olması kararlaştırılan yeni tasarımda, böylece din görevlilerinin kıyafetleri arasında yaşanan renk karmaşasının önüne geçilmiş olacak.



Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşenur Usta, yaptığı açıklamada, kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda, bir çok personelin resmi kıyafetlerinin dikimini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Usta, aralarında, Milli Eğitim Bakanlığı, PTT, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün yer aldığı çeşitli kurumların kıyafet tasarımları hazırlanırken psikologların da yer aldığı özel bir komisyonun görev yaptığını ifade etti.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siparişi üzerine, Türkiye genelindeki imam ve müftülerin “aynı kalite standardındaki cübbe ve fes giymeleri için” dikim atölyesinde çalışmalara başladıklarını bildiren Usta, 32 bin adet cübbe ve fes hazırladıklarını belirtti. Usta, “Din görevlilerinin kimisi kendisi sipariş vererek bulunduğu yerde cübbesini diktiriyordu. Farklı renklerde olabiliyordu. Bize verilen sipariş doğrultusunda krem renkli ve aynı tarzda fes ile aynı kalite standardını yakalayan kıyafetleri oluşturmaya başladık” dedi.



Konfeksiyon atölyesinde 35 personelle çalışmaların yürütüldüğünü bildiren Usta, “32 bin adet siparişin bitirilmesi için, ayda 8 bin kıyafetin tamamlanmasını öngören bir sistemle çalışıyoruz” dedi.



Konya’dan usta getirildi



Siparişlerin bitirilmesi için Konya'dan özel olarak getirilen fes ustası Şakir Sayılır da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan emekli olduktan sonra “fes üretim” işiyle uğraşmaya başladığını söyledi.



1992 yılından itibaren dizinde sararak yaptığı fes için, bir makine tasarladığını bildiren Sayılır, “Şu an Olgunlaşma Enstitüsüne de getirdiğim bu makine sayesinde seri şekilde ve en düzenli biçimde fesler sarılıyor” dedi.



Sayılır, siparişlerin istenilen kalite standardında gerçekleştirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.











