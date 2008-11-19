İmamlara şan dersi!

Çanakkale’de Müftülük ezanla ilgili şikâyetlere radikal bir çözüm buldu: İmam ve müezzinler "şan ve diksiyon" kursu görecek



Çanakkale’de, Müftülük ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, imam ve müezzinlere yönelik "şan ve diksiyon" kursu açıldı.



Çanakkale ile merkeze bağlı bazı köylerdeki camilerde görev yapan yaklaşık 40 imam ve müezzin, Müftülük Konferans Salonundaki kursa katılıp, dua ve ilahileri daha iyi okuyabilmek için çaba harcıyor.



Çanakkale Müftüsü Kamil Baran, güzel olmayan insan sesi bulunmadığını, ancak eğitimsiz sesten söz edilebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizlerin halkımıza yaptığımız hizmette ses çok önemli. Peygamberimiz bile ’Kuran’ı seslerinizle güzelleştiriniz’ diyor, musikiyi destekliyor. Siz bazı insanların ’dinde musiki var mıdır, yok mu dur?’ demesine bakmayın. Dolayısıyla dinimiz buna karşı değildir."



Baran, din görevlilerinin güzeli arayış içinde olduğunu ifade ederek, "Türkiye dışında başka hiçbir İslam ülkesinde ezanın 5 makamla okunduğu görülmez. Arabistan’da çok güzel Kuran ve ezan okunuyor, ama makam değişikliği yok. Her zaman aynı makam var" dedi.



Kurs eğitmeni Ahmet Türken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinliğin, haziran ayına kadar devam edeceğini bildirdi.



Dünyanın ciddi şekilde bir değişime gittiğini, bu değişimle performansa dayalı sistemin ortaya çıktığını ifade eden Türken, şöyle konuştu:

"Eğer performansa dayalı sistemde yer almak istiyorsak, performansı yükseltmek gerekiyor. Bu da altyapının iyileştirilmesiyle olur. Musikinin insanın doğumundan ölümüne kadar uzayan süreçte yapılanması var. İmam ve müezzinler seslerini en iyi şekilde kullanabilmek, daveti en iyi şekilde yerine getirebilmek için çaba gösteriyor. Amacımız en iyiyi bulmaktır. Din görevlilerimizin ağzından çıkan sözler, cemaatin kalbinde güzel bir maneviyat havası verir. O yüzden sesin iyi şekilde kullanılması, kullanırken de bilinçli olunması gerekiyor. Bu eğitimle olacak, gayretle olacak." (AA)

