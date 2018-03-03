İmamlara 'meyhanelere gitmeyi sıklaştırın, çekinmeyin' önerisi

Meclis Madde Bağımlılığının Önlenmesi Araştırma Komisyonu Başkanı Yılmaz Tezcan, “İmamların, hocaların özellikle meyhanelere girip çıkmaktan biraz çekindiklerini görüyoruz" diyerek, "Bunu biraz daha sıklaştırmak, yaygınlaştırmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespiti için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak’ı dinledi.

Albayrak’ın sunumu öncesi kısa bir değerlendirme yapan Araştırma Komisyonu Başkanı, AKP Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, “Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede, muhafazakarları çok etkilemez diyemiyoruz, çünkü kırmızı illerin arasında millî, manevi değerlerine çok bağlı olan şehirlerimiz var; Konya var, Kayseri var. Demek ki uyuşturucu madde bağımlılığı din, dil, ırk, ülke, birey hiç fark etmiyor, herkesi etkileyebiliyor. ‘Bir defadan bir şey olmaz.’ diye başlıyor gençlerimiz. O nedenle, alınacak tedbirler var çok önemli, çalışmamız gerekiyor. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ne gibi çalışmalar yaptınız, ne gibi önerileriniz var, bundan sonra bu konularda özellikle madde bağımlılığıyla ilgili gerek gençlerimiz gerekse yetişkinlerin maddeyi kullanmama noktasında neler söyleyebileceksiniz?” diye sordu.

"Sabah namazına giden imamla bu arkadaşlarla karşılaşıyor"

Albayrak sunumunda Yeşilay ile birlikte yürüttükleri projeleri anlattı, son cuma hutbesinin de ‘Bağımlılık bir tuzaktır’ konusunu işlediğini söyledi. 83 bin imam, 13 bine yakın müezzin-kayyımın sivil topluma biçilen görevi birebir yaşadığını anlatan Albayrak, “Sabah namazına ve yatsı namazına giden büyük şehirlerdeki imamlarımızın yüzde 90’ına yakını bu arkadaşlarla zaten samimiyeti var, merhabaları var” dedi. 1930’lu yıllardan Nurosmaniye Camii İmamı Hasan Akkuş örneğini veren Albayrak, “Hocaefendi camisinden çıkınca, yatsı namazından sonra zaman zaman bu birilerinin takıldığı –bağışlayın- çilingir sofralarında oturan mahallenin sarhoşlarını hocaefendi mutlaka ziyaret edermiş. Konya’mızdaki Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendinin, bir bağımlılığı kurtarmak için bizatihi meyhaneye gittiğini ve oradakilerle bir buçuk saat kadar sohbet ettiğini biz eğitim tarihimizde, imam hatiplerimizde paylaşıyoruz” dedi.

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