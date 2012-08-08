MEB'in din öğretmeni açığını imamlar mı kapatacak?

Gelecek yıldan itibaren ortaokul ve lisede seçmeli olarak okutulacak 3 derse, MEB'in din dersi öğretmeni açığı gözönüne alındığında, ilahiyat mezunu müftü, imam ya da Kur'an kursu eğiticileri girebilir.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu, hangi öğretmenin hangi derse gireceğini belirleyen 80 sayılı kararda değişiklik yaparak seçmeli din derslerini din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin vermesini kararlaştırmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bu durum nedeniyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ihtiyacının arttığı ve bakanlığın 2023 yılına kadar en çok ihtiyaç duyulacak branşlar listesinde bu öğretmenleri 3. sıraya yerleştirdiği kaydedildi.

Son verilere göre bakanlığın 8 binden fazla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni açığı varken, Ağustos ayında yapılacak 40 bin öğretmen atamasında bu açığın kapanamaması durumunda, tüm branşlarda olduğu gibi bu alanda da ücretli öğretmenlik sistemi devreye girecek.

Bakanlık yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, bu derslere girecek öğretmen bulunamaması durumunda ilahiyat fakültesi mezunları ücretli öğretmen olarak kullanılabilecek.

Haberde, Ankara’da bile bazı ilçelerde birkaç okulda birden bu derslere girecek din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni bulunamadığını, hatta ilahiyatçı bile olmadığını aktaran yetkililerin, “Böyle bir durumda o ilçenin müftüsü, imamı ilahiyat mezunu ise derslere girebilir. Kur'an kurslarının yöneticileri ve eğiticileri de ücretli öğretmen olarak ders verebilir. Zaten Kur'an kursları personelinin yüzde 90’ı artık üniversite mezunu” değerlendirmesine yer verildi.

4+4+4 yasası ile ilkokul ve ortaokul müfredatına seçmeli Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve Hz. Peygamber’in hayatı dersleri eklenmişti.