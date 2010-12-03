-İMAMIN SERGİSİ FRANSIZ TV'SİNE BELGESEL OLDU KAYSERİ (A.A) - 03.12.2010 - Kayseri'de, iki üniversitenin resim ve heykel bölümlerinden mezun ressam imamın ilk kişisel sergisi, birkaç vatandaş dışında ilgi görmezken, Fransız televizyon kanalı sergiyi belgesel konusu yaptı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim ve heykel eğitimi alan 23 yıllık imam Özhan Ünal (42), ilk kişisel resim ve heykel sergisini imam olarak görev yaptığı Talas ilçesine bağlı Akçakaya mahallesinde açtı. Akçakaya mahallesindeki evinin yanında bulunan binlerce yıllık kayadan oyma mağarada açılan Ünal'ın sergisi, beklenen ilgiyi görmedi. Ünal, Talas Belediyesi tarafından bastırılan 100 adet sergi davetiyesini kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtmasına rağmen, sergiye bu kurum temsilcilerinden hiç kimse katılmadı. İlk sergisini açmanın heyecanını yaşayan Ünal'ı, Erciyes Üniversitesi Edebiyet Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Celil Arslan ile iki yüksek lisans öğrencisi yalnız bırakmadı. Sergiyi ise yalnızca Akçakaya mahallesinde oturan birkaç vatandaş gezdi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Demirayak, mahalle camisinin imamı Özhan Ünal'ın sanat çalışmalarını takdirle karşıladıklarını, ancak çoğu mahalle halkının bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Bazı mahalle sakinlerinin imamlık ile sanatçılığın bir arada olamayacağını düşündüklerini ifade eden Demirayak, bu nedenle bazı vatandaşların imam Ünal'a tepkili olduklarını kaydetti. -BEKLENEN İLGİ FRANSA'DAN GELDİ- Ressam imam Ünal'ın sanatseverlerden beklediği ilgi Fransa'dan geldi. Türkiye'de çeşitli illerde belgesel çekimi yapan Fransız televizyon kanalı Voyage, Akçakaya'ya gelerek, Ünal'ın sergisini de görüntüledi. Fransız yazar Olivier Weber öncülüğündeki ekip, çalışmalarını görüntülediği Ünal ile röportaj da yaptı. ''Tren Gözüyle Dünya'' adlı belgeselin Türkiye'yi tanıtan bölümü, 2011 yılı Mart ayı sonlarında Fransız kanalda izleyiciyle buluşacak. Oliwier Weber, AA muhabirine, Kayseri'nin hem tarihi hem de modern bir kent olduğunu belirterek, sanatla ilgilenen imama da belgeselde yer vereceklerini söyledi. Din adamının resim ve heykel sanatıyla uğraşmasını ilginç bulduklarını ifade eden Weber, ''Türkiye son yıllarda her yönden değişen ve gelişen bir ülke. İnsanları da değişiyor. Belgeselde bu konuya da vurgu yapacağız'' dedi. İmam Hatip Lisesi'nde okurken de resim öğretmeninin yönlendirmesiyle çocukluk döneminden beri ilgi duyduğu resim sanatına yoğunlaştığını anlatan Ünal, bir taraftan imamlık mesleğini sürdürürken, diğer taraftan sanattaki deneyimlerini başkalarına aktarmak istediğini bildirdi.