İmamı öldüren ayı için 'vur' emri çıktı

T24- Erzurum'un Pazaryolu İlçesi'nde ormanlık arazide köy imamını parçalayarak öldüren ayı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 'vur' emri verildi. 4 pofesyonel avcı tarafından Çoruh Vadisi'nde köpeklerle aranan saldırgan ayı görüldüğü yerde öldürülecek.



Olay, referandumun yapıldığı 12 Eylül günü sabahı meydana geldi. Pazaryolu'na bağlı Çatakbahçe Köyü'nde oturan babasına bayram ziyaretine giden bir çocuk babası 29 yaşındaki Özer Bakır, 12 eylül günü sabah namazını kıldıktan sonra sandık başkanı olduğu ve imamlık yaptığı Kılıççı Köyü'ne dönmek için yaya olarak yola çıktı.



Çoruh Nehri yakınındaki ormanlık alanda yürüyen Bakır, bir ayının saldırısına uğradı. Özer Bakır’ın başkanı olduğu sandık başına gelmemesi üzerine yetkililer, ziyarete gittiği babasının köyüne telefon etti. İmamın sabah namazından sonra yürüyerek yola çıktığının belirtilmesi üzerine her iki köy halkı jandarma ile birlikte arama çalışması başlattı. Birbirine komşu iki köyün ortasında Özer Bakır’ın ayı tarafından parçalanmış cesedi dere kenarında bulundu.



Daha önce de insanlara saldırmış



Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Alparslan Ürüşan, yaptıkları araştırmalarda imamı öldüren ayının daha önce de insanlara saldırdığının anlaşıldığını belirtti. Konuyla ilgili hazırlanan raporun bakanlığa bildirildiğini kaydeden Ürüşan şunları söyledi:



“Bakanlık, görüldüğü yerde ayının öldürülmesi için izin verdi. Bunun üzerine Doğa ve Yaban Hayatı Koruma, Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği ile görüştük. Hepsi profesyonel olan 4 avcı bu işi gönüllü olarak yapmaya karar verdi. Avcılar köpekleri ile birlikte iz peşinde. Bölgede üç ayı tespit edildi. Ama saldırgan ayının hangisi olduğu tam olarak bilinmediği için ateş etmediler. Katil ayı kesin bir şekilde belirlendikten sonra vurulacak.”



‘Aslında korkak hayvanlar’



Ayıların aslında korkak hayvanlar olduğunu anlatan Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Alparslan Ürüşan, kolay kolay insanlara saldırmadıklarını söyledi. Ayıların paniklediklerinde saldırganlaştığını vurgulayan Ürüşan, “Ayının aniden karşısına çıkar ya da inlerinin yakınında dolaşırsanız saldırma olasılığı çok büyük. Onun dışında ayılar korkak hayvandır. Arazide karşılaşsanız sizi gördüğünde kaçar gider” diye konuştu.



İki gündür arazide katil ayıyı aradıklarını söyleyen Erzurum Doğa ve Yaban Hayatı Koruma, Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum da, “Üç ayı gördük. Fakat emin olamadığımızdan hiçbirine dokunmadık. Şimdilik iz sürüyoruz. Katil ayının çok büyük ve saldırgan olduğunu biliyoruz. Çünkü geçen yıl da saldırdığı bir kişi ölümden döndü” dedi.



Avcıların katil ayı avına çıktığını gören yöre halkı ise çok sevindi. Köylüler tek isteklerinin insanlara zarar veren ayının öldürülmesi olduğunu belirterek, “Akşam karanlık çökmeden herkes evine gidiyor. Katil ayı ile kimse karşılaşmak istemez. Bir an önce öldürülse de rahatlasak” dedi.



