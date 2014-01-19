İmamı 'namazı yanlış kıldırıyor diye bıçakladım'

Uyuşturucu kullanmaktan tutuklanan ve denetimli serbestlik ile tahliye edilen Tahir Yıldırım, akşam namazı sırasında secdedeki imamı bıçakladı. Zanlının, camide imamını ‘’namazı yanlış kıldırdığı’’ gerekçesiyle öldürdüğü iddia ediliyor.

DHA'dan Şahismail Gezici'nin haberine göre, uyuşturucu kullanımından dolayı cezasını çektiği Elazığ cezaevinden denetimli serbestlik yasasından yararlanıp bir yıl önce tahliye edilen 26 yaşındaki Tahir Yıldırım, Rüstempaşa Camisinde temizlik işlerinde çalışmaya başladı.



Geçtiğimiz hafta temizlik işini bırakan Tahir Yıldırım, aynı camiye namaz kılmak için gelmeye devam etti. Akşam namazı için yine camiye gelen Tahir Yıldırım, cemaate akşam namazı kıldıran 55 yaşındaki imam Yusuf Emen'i secdeye eğildiği sırada arkasından yaklaşarak 3 bıçak darbesi ile yaraladı. İmam Yusuf Emen cemaatin şaşkın bakışları altında kanlar içinde olduğu yere yığılırken, Tahir Yıldırım ise kaçtı.



Cemaatin ihbarıyla gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Emen daha sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İmam Yusuf Emen yoğun bakıma alınırken, olaydan sonra kaçan 26 yaşındaki Tahir Yıldırım ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.



Tahir Yıldırım'ın poliste verdiği ifadesinde imam Emen'i namazı yanlış kıldırdığı için bıçakladığını söylediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.