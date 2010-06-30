İmamdan Rus sevgiliye şantaj

T24 - Ankara’nın Mamak ilçesinde bir mescidin imamı olan R.A. (37), uzun süredir birlikte olduğu Rus uyruklu sevgilisi E.G.’ye (43), cinsel içerikli görüntülerini internette yayınlamakla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



Evli olan R.A.’nın şantajı Türk sevgilisi D.T. (37) ile birlikte planlayıp gerçekleştirdiği belirlendi. R.A.’nın, E.G.’ye kendisini Ergenekon örgütü lideri olarak göstererek korkuttuğu ortaya çıktı. E.G., geçen hafta savcılığa başvurarak imam sevgilisi R.A.’nın yatak görüntülerini internette yayımlama tehdidiyle para istediğini, kendisini Ergenekon örgütü lideri olduğunu söyleyerek korkuttuğunu söyledi.





Türk sevgilisi de var



Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, Mamak’ta bir mescitte imamlık yapan R.A. ile Türk sevgilisi D.T.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda imam R.A’nın Ergenekon ile bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.





150 bin TL’lik ipotek



R.A.’nın Rus sevgilisini, Yenimahalle’deki evini ipotek ederek 150 bin TL’lik ipotek bedelini kendisine vermesi yönünde zorladığı belirlendi. R.A.’nın evinde yapılan aramada polis, E.G.’nin zorla imzaladığı 150 bin TL’lik senedi buldu. R.A. ve D.T., suçlarını itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan R.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.T. tukuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





