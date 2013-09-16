İmamdan hırsızlık açıklaması: Allah’ın kamerasından kimse kaçamaz

Aydın’ın Çine İlçesi’ndeki Gölbaşı Camisi’nden, 1300 lira değerindeki projeksiyon cihazı çalındı. Camide güvenlik kamerası olmadığını belirten imam Erol Kıvrak, “Bu hırsızlığı kimin yaptığını biz bilemeyiz ama Allah’ın kamerasından kimse kaçamaz” dedi.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre olay, Gölbaşı Camisi’nde geçen cuma meydana geldi. Kapısı açık olan camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 1300 TL değerindeki projeksiyon cihazını yerinden sökerek çaldı. Gölbaşı Cami İmamı Erol Kıvrak, “Sabah namazına geldiğimde projeksiyon cihazı yerindeydi. Fakat öğle namazında yerinde olmadığını gördüm. Böyle bir olayın gerçekleşeceği aklımızın ucundan geçmemişti” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.