-İMAMDAN "PAZAR DUASI" KÜTAHYA (A.A) - 11.01.2011 - Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulan pazarda tezgah açan esnaf, müftülüğün görevlendirdiği imamın ettirdiği duanın ardından satışa başladı. Emet'te belediye tarafından ilk kez başlatılan uygulama kapsamında, belediye ilan bürosundan dua yaptırması için İlçe Müftülüğünce Kaynarca Camisi imam hatibi Ahmet Er görevlendirildi. Pazarcıların tezgahlarını açmasının ardından belediyeye gelen Er, hoparlörler aracılığıyla sebze, meyve, giysi ve çeşitli eşyaları satışa sunan esnafın kazançlarının bereketli olması için dua yaptırdı. Er'in ettirdiği dua şöyle: ''Ya Rab. Senin mübarek isminle pazarımızı açıyoruz. Bizlere bereketli kazançlar ihsan eyle. Tartı ve ölçüde hata yapmaktan, aldatmaktan ve aldatılmaktan bizleri muhafaza eyle. Pazarda geçen zamanımızı hayırlı, bugünkü alışverişimizi karlı eyle. Şu günümüzün evveline iyilik, ortasına güzellik, sonuna hayırlı genişlik vermeni niyaz ediyoruz. Bizi borçlarımızı ödemeye, bol ve bereketli kar etmeye muvaffak eyle. İnayetine güvenip işimize başladık; pazarımızı, rızkımızı vereceğine inanarak açtık. Bizi mahcup çıkarma ya Rab. Zarar ve ziyana uğramaktan, hırsızlar tarafından soyulmaktan muhafaza eyle.'' Esnaf, satış yapmadan önce yaptırılan duaya eşlik etti ve daha sonra satışa başladı. Belediye yetkilileri, salı günleri kurulan, vatandaşların haftalık sebze ve meyve ihtiyaçlarını giderdiği pazardaki alışverişleri duayla başlatmalarının, hem esnaf hem de tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Bereket duasının geleneksel hale getirileceğini ve her salı sabahı pazarda alışverişler başlamadan tekrarlanacağını ifade eden yetkililer, ''Ülkemizde pazar alışverişindeki toplu dua geleneğinin Ahi Evran döneminden geldiğini biliyoruz. Bu geleneği ilçemizde yaşatmayı amaçladık ve pazar alışverişlerinin gerek esnaf gerekse tüketiciler için bereketli geçmesi temennisiyle dua yaptırmaya başladık. Satıcı ve tüketiciler bu duaya katılarak alışverişlerin bereketli geçmesini temenni ediyor.''