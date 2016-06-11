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Yaşam

İmama sahte sala verdiren eski sevgiliye 2.5 ay hapis cezası

"Benim için öldüğünü anlatmak için bu şekilde sala verdirdim"

11 Haziran 2016 12:10

İstanbul Çekmeköy'de, 6 Mart 2014’te, taksi şoförü 2 çocuk babası Eyyüp M. (49), aralarında husumet bulunan Hayriye A.’nın (43) oturduğu mahalledeki caminin imamını telefonla arayarak “Hayriye A. vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi öğlen namazını müteakiben kaldırılacaktır” dedi. Taksici, mahallelinin duyması için imamdan sala vermesini istedi. 

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, İmam Seyit K. da, Hayriye A.’nın vefat ettiğini, cenazesinin öğle namazından sonra kaldırılacağını cami hoparlöründen duyurdu. Salayı duyan Hayriye A. şikâyetçi oldu. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Hayriye A. ile iki yıl süren duygusal bir ilişkisi olduğunu iddia eden Eyyüp M., “Sonra ilişkimiz bitti. Benim için öldüğünü anlatmak için bu şekilde sala verdirdim” dedi. Mahkeme, ‘huzur ve sükûnu bozmak’tan Eyyüp M.’ye 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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