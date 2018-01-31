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İmama bıçaklı saldırı sanığı: Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da geçen yıl girdiği camide cemaate namaz kıldıran imam Osman Deniz'i (64), 7 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen A

31 Ocak 2018 16:12

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da geçen yıl girdiği camide cemaate namaz kıldıran imam Osman Deniz\'i (64), 7 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen A.B. (31) hakkında \'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, imamın 6 aydır rüyalarına girip sapıkça şeyler yaptığını ve kendisine küfrettiğini, bu nedenle de eylemi gerçekleştirdiği söylediğini belirten tutuklu sanık, A.B.\'nin hastaneden alınan raporda akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.
Olay, 17 Temmuz 2017 günü saat 20.00 sıralarında Dokuzçeltik Mahallesi\'nde meydana geldi. Kanal Camii\'ne gelen A.B., cemaate namaz kıldıran imam Osman Deniz\'i, arkadan yaklaşıp, omzundan, sırtından, göğsünden ve boğazından 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Cemaatin araya girmesiyle A.B. kaçtı, imam Osman Deniz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmayla yakalanan A.B. tutuklandı, soruşturma başlatıldı.
Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede A.B.\'nin \'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, 20 yıldan beri Kanal Camii\'nde imamlık yapan Osman Deniz\'in, en az 7 bıçak darbesi aldığı, boğazının ön kısmında da kesici alet yaralaması olduğu, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.
\'RÜYAMA GİRDİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM\'
A.B., iddianameye yansıyan ifadesinde ise aynı mahallede oturduğunu belirterek, \"Cami imamını tanımıyorum. Birkaç kez mahallede gördüm. İmam, 6 aydır rüyalarıma girip, sapıkça şeyler yapıyor ve bana küfür ediyor. Bu nedenle evde bulunan ekmek bıçağını alıp camiye gittim. Namaz kıldıran imamı bıçakladım. Birkaç defa bıçağı vurdum. Tam olarak neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra camii cemaati üzerime geldi. Bu nedenle kaçtım. Bıçağı boş bir tarlaya attım\" dedi.
CEZAİ EHLİYETİ TAM
Sanığın savunmasında psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını söylediğini belirten savcı, ancak savunma içeriği dikkate alındığında akıl sağlığı yönünden şüphe oluştuğunu ve bu nedenle gözlem altına alınarak rapor alınması için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'ne gönderildiğini kaydetti. Alınan raporda şüphelinin cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini ifade eden savcı, A.B.\'nin imam Osman Deniz\'i öldürmeyi planladığını vurguladı. Şüphelinin belirli bir kurgu dahilinde hareket etmesi dikkate alındığında, \'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' koşullarının oluştuğunu vurgulayan savcı, A.B.\'nin bu suçtan cezalandırılmasını istedi.
İddianame, Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

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