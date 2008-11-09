İmam tacizden tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'ne bağlı köy camilerinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılıp Hendek İlçesi'ne yerleşen emekli imam 54 yaşındaki Muhammet Sayar, 1'i kız, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Olay geçen hafta Hendek İlçesi'nin Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Camide öğlen çıkan emekli imam Muhammet Sayar, sokakta oynayan 7 yaşındaki E.Ç. adlı kız ve erkek kardeşi 4 yaşındaki E.Ç. ile arkadaşları 5 yaşındaki M.B.T.'yi görünce cemaatten ayrıldı. Çocukların yanına yaklaşan Muhammet Sayar, 3 çocuğu çikolata alacağını söyleyerek, bisikletine bindirdi ve mahalle yakınındaki otoyol kenarına götürdü. Küçük kızı bisikletin önüne oturtan imam Muhammet Sayar, hem ona, hem de diğer iki çocuğa da cinsel tacizde bulundu.



Kız onları ailesine anlattı



Küçük kızı dudaklarından öpen ve bacaklarını okşayan imam Muhammet Sayar bir ara E.Ç.'ye, “Kardeşini ve arkadaşyını eve bırak gel, sana çikolatayı öyle alacağım” dedi.



Tacizcinin yanından ayrılan çocuklar eve döndü ve olayı anlattı. Küçük kız E.Ç. annesine, “Camiiden çıkan sakallı amca bize çikolata alacağını söyleyerek otoyol kenarına götürdü. Beni öptü” dedi.



Çocuklarının tacize uğradığını anlayşan aile hemen polise başvurdu. E.Ç. ve yakınlarıyla birlikte olay yerine giden polislerin geldiğini gören emekli imam Muhammet Sayar, oradan uzaklaştı.



Sakallarını kesti ama...



Emekli imam Muhammet Sayar, hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Bu arada tanınmamak için sakallarını da kesti.



Çocukların anlatımından eşkali saptanan tacizciyi arayan polis, camide öğlen namazını kılanlarla görüştü. Onların anlattıklarından da eşkale uyan kişinin aynı mahallede oturan emekli imam Muhammet Sayar olduğu belirlendi.



Polisin zanlı olarak gözaltına aldığı imam Muhammet Sayar'ı, tacize uğrayan E.Ç. ve diğer 2 çocukla yüzleştirdi. Çocuklar, tanınmamak için sakalını kesen Muhammet Sayar'ı teşhis etti.



Polis merkezinde uzmanlar tarafından ifadesi alınan çocuklar olayı anlattı. E.Ç. ifadesinde, “Sokakta oynuyorduk. Camii çıkışı yanımıza geldi. Bize çikolata vereceğini söyleyerek otoban kenarına götürdü. Burada beni öpüp okşadıktan sonra ‘Kardeşlerini eve götür. Sonra sen gel sana çikolata vereceğim’ diyerek bizi yolladı. Ben de eve gelip anneme söyledim” dedi.



Cezaevine gönderildi



Emekli imam Muharrem Sayar ise ifadesinde cinsel taciz iddiasını reddetti. Olay günü sakalını kestiğini kabul eden Sayar, çocukları sevdiğini, yanaklarından öptüğünü, kötü niyetinin olmadığını öne sürdü.



Gizlilik içerisinde yürütülen soruşturmada, işlemlerin tamamlanmasından sonra Hendek Adliyesi'ne sevkedilen emekli imam Muharrem Sayar, küçük çocuklara cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.



