İmam, öğrencisinin burnunu kırdı

Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy Köyü'nün imamı Ersin A., Kuran kursuna gelen Oğuzhan Yeşilbaş adındaki öğrencinin burnunu kırdı.



İddiaya göre, Rize İl Müftülüğü'ne bağlı Yeni Güzelköy yatılı Kuran kursunda hafızlık eğitimi alan Rize İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Oğuzhan Yeşilbaş, önceki gün merdivenlerden koşarak çıktığı gerekçesiyle görevli imam 38 yaşındaki Ersin A. tarafından dövüldü.



Olayda burnu kırılan Yeşilbaş, Rize Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Oğlunu başka bir yatılı kursa yerleştiren Erzurumlu baba Köksal Yeşilbaş, imam Ersin A. ile olaydan sonra kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü kurs görevlisi imam Mehmet Y.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



