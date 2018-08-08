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İmam nikahlı eşini vurup, intihar etti... O anlar kamerada

KAYSERİ'de İlyas Yalçın'ın iddiaya göre 'resmi nikah' tartışması nedeni ile dini nikahlı yaşadığı Mehtap Soygüden'i silahla ağır yaralayıp ardından intihar ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

08 Ağustos 2018 21:51

KAYSERİ\'de İlyas Yalçın\'ın iddiaya göre \'resmi nikah\' tartışması nedeni ile dini nikahlı yaşadığı Mehtap Soygüden\'i silahla ağır yaralayıp ardından intihar ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi\'nde yaşanan olayda, resmi nikah nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Mehtap Soygüden\'i (28) tabancayla vurarak ağır yaralayan, ardından da aynı silahla intihar eden İlyas Yalçın (28) otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, Yalçın\'ın tartışığı Soygüden\'i tabanca ile yaraladığı ardından da kafasına tabancayı ateşleyerek intihar ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: KAYSERİ,DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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