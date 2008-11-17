İmam nikahlı eşe tazminat Meclis'i karıştırdı

Borçlar Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile imam nikahlı eşlere tazminat yolu açan düzenlemeye muhalefetten tepki geldi: “İmam nikahlı eşe tazminat, hukuken yasak olan imam nikahı ile evliliği meşrulaştırıyor.”



CHP, MHP ve AKP'li kadın milletvekilleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasarıya tepki gösteren CHP'li Keleş, düzenlemeyle “hukuken yasak olan imam nikahı ile evliliğin meşrulaştırılacağını” savundu.



Keleş, değişikliğin, “resmi nikah olmadan imam nikahı kıyılacağını da ortaya koyacağını” ileri sürerek, kadınların her yönden korunmasından yana olduklarını ifade etti. AKP iktidarının, Medeni Kanun'da da kadınlar arasında ayrımcılığa yol açan düzenlemeler yaptığını iddia eden Keleş, şöyle konuştu:



“(Medeni Kanun'da) Malların eşit paylaşımını 2002 yılından sonraki evlilikler için kabul etti. Oysa biz, tüm evlilikler için geçerli olmasını istemiştik. Burada da yapılmak istenen aynı. İmam nikahlı eşe tazminat, hukuken yasak olan imam nikahı ile evliliği meşrulaştırıyor. Bir erkeğin, imam nikahı ile ikinci kez evlenmesi birinci eşe karşı yapılmış bir sadakatsizliktir. İktidar mensupları 'kadınları koruyoruz' derken, başka kadınların ezilmesine yol açıyor.”



'Teşvik edecek'



MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal da Borçlar Kanununa ilişkin tasarının, resmi nikah olmadan beraber yaşamayı teşvik edeceğini iddia etti.

Hiçbir zaman kadının mağdur olmasını istemediklerini ifade eden Bal, “O yüzden Borçlar Kanunu Tasarısı'nda getirilen 'imam nikahlı eşe tazminat' hükmüne taraftar olamayız. Hükümet, bu çalışmasıyla bir yerde imam nikahını meşrulaştırmış oluyor. Bu duruma karşı gerekli girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.



'Amaç kadını korumak'



AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ise düzenlemeyi, kadınların aleyhine gibi değerlendirmenin doğru olmadığını savundu. Getirilen düzenlemedeki amacın kadını korumak olduğunu ifade eden Gürkan, “Haksızlığa uğramış bir kadının korunmasının güvence altına alınmasını desteklememek mümkün değil. İmam nikahı ile de olsa bir kadın kocasına verilen herhangi bir zarara karşı tazminat talebinde elbette bulunma hakkına sahip olmalı” dedi.



Tasarı Adalet Komisyonu'nda



TBMM Adalet Komisyonu, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nda “Haksız fiilden doğan manevi tazminat” düzenleniyor ve hakime, sadece “ölüm” halinde değil “ağır bedensel zararlarda” da zarar görenin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine karar verebilme olanağı tanınıyor. Borçlar Kanunu'nda yer alan “zarar gören veya ölenin ailesi” ile sınırlı olan tazminatın kapsamını genişleten tasarıda, “Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun miktar paranın ödenmesine karar verilebilir” ifadesine yer veriliyor.

Bu sayede, beraber olup aralarında resmi nikah olmayanların, nişanlıların, sevgililerin tazminat isteyebilmelerinin sağlanabileceği ileri sürülüyor.



