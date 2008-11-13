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Yaşam

İmam nikâhlı eş ve nişanlıya tazminat hakkı

TBMM Adalet Komisyonu’nun 649 maddelik Borçlar Kanunu’nda yaptığı yeni düzenleme imam nikâhlı eşe ve nişanlıya tazminat hakkı tanıyor.

13 Kasım 2008 02:00

TBMM Adalet Komisyonu’nda 649 maddelik Borçlar Kanunu’nda 47. maddede yeralan “aile” ile sınırlı olan manevi tazminat hakkı, tasarıda 55. maddede düzenlendi ve zarar görenlerin “yakınları” ibaresiyle değiştirilerek genişletildi.

Uzmanlar “nişanlısı ya da imam nikâhlı eşi gazi ya da şehit olan kişi, bu yenilikten yararlanabilecek” değerlendirmesinde bulundu. 47. maddedeki, “hâkimin, bir kimsenin hukuka aykırı olarak bedensel zarara uğraması veya ölmesi durumunda, zarar görene ya da ölenin ’ailesine’tazminat verilmesine” ilişkin hüküm tasarının 55. maddesinde “ailesine” yerine “yakınlarına” ibaresi getirilerek değiştirildi.

Uzmanlar, “Başta trafik kazaları olmak üzere, kişilerin gözünü, kolunu, bacağını kaybettiği olaylarda yakınlarına tazminat isteme hakkı getiriliyor. Bir kişi, ’Yakınımın kolu koptu, gözü kör oldu’ diye tazminat isteyebilecek.

Aralarında resmi nikâh olmayanlardan birisi, birlikte olduğu kişinin yasanın öngördüğü bir olayda zarar görmesi halinde tazminat istemiyle mahkemeye başvurabilecek. Yani nişanlısı ya da imam nikâhlı eşi şehit olan kişi, bu yenilikten yararlanabilecek” değerlendirmesini yaptılar.


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