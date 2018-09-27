İmam, namaz kıldırdıktan sonra camide öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Halispaşa Camisi imamı 55 yaşındaki Ahmet Arı, sabah namazını kıldırdıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Olay, Çarşamba ilçesindeki Halispaşa Camisi'nde meydana geldi. Cami imamı Ahmet Arı, sabah namazını kıldırdıktan sonra imam odasına giderken fenalaşıp yere yığıldı. Cami cemaati, Arı'yı yerde hareketsiz halde bulunca polise haber verdi. Camiye gelen polis ve sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ahmet Arı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.