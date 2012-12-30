İmam küçük 'hırsızı'ı camiye kilitledi

Ordu'da Yalı Cami İmamı Murat Sivrikaya, hırsızlık yapmak amacıyla imam odasına giren ve etrafı karıştırdığını öne sürdüğü 27 yaşındaki B.H. adlı kızı yakaladı ve odaya kilitleyip polisi çağırdı.

Çocuk Şube ekiplerine teslim edilen B.H, daha sonra serbest bıkıldı. Geçen yılda 3 hırsızı yakalayıp polise teslim eden imam Sivrikaya küçük kızdan şikayetçi olmadı.

Nedim Kovan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahaberibne göre, Düz Mahallesi’ndeki Yalı Camii etrafında kağıt mendil ve peçete satan B.H., öğle namazından sonra camiye girdi. Ardından imam odasına geçen ve suç kaydı bulunmayan B.H., dolapları karıştırırken imam Sivrikaya tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan B.H’yi engellemekte güçlük çeken Sivrikaya, kapıyı kilitleyerek polise haber verdi. B.H., çocuk şube ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de camide parmak izi araması yaptı.

İmam Sivrikaya küçük kızdan şikayetçi olmazken, B.H. poliste verdiği ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla serbest bırakıldı. Yalı Cami imamı Murat Sivrikaya geçen yıl Aralık ayında da Gümüşhane ve Trabzon illerinden hırsızlık yaparak Ordu’ya kaçan, caminin üst katında uyuya kalan 3 hırsızı ayak kokusundan yakalayıp polise teslim etmişti.