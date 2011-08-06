İmam kocaya uykuda ceza





T24 - Bursa'nın Kestel İlçesi Gölbaşı Köyü’nde imamlık yapan O.K.’nın (42) kendisini aldattığından şüphelenen eşi S.K. (38), takibe başladı. İddiaya göre çift arasında zaman zaman bu konu gündeme geldi ancak O.K. ihaneti inkâr etti. İkna olmayan 3 çocuk annesi S.K., oturdukları ilçede eşinin bir kadınla ilişkisini saptadı.





Hürriyet'in haberine göre evde eşine kadının ismini söyleyip tartışan S.K., kocasından, “Bir daha aldatmayacağım” sözü aldı. İddiaya göre “İlişkimi kestim” diyen imam sözünde durmadı. Şüphelenen S.K., gece eşinin cep telefonunu karıştırınca “Aşkım”, “Bir tanem”, “Özledim seni”mesajları gördü ve ekmek bıçağıyla uyuyan kocasının penisini kesti.





O.K.’nın çığlıkları üzerine imdadına apartmandaki imam komşuları yetişti. Hastaneye kaldırılan O.K.’nın büyük bölümü kesik penisi yerine dikildi. Doktorlar, organın işlevini kaybedip kaybetmediğinin daha sonra belli olacağını söyledi.





Gözaltına alınan S.K. tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. Bursa Müftülüğü ve Kaymakamlık, O.K. hakkında idari soruşturma başlattı.