T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İmam kocaya uykuda ceza

Bursa’da üç çocuk annesi S.K. kendisini aldattığı iddiasıyla, imam eşinin penisini kesti.

06 Ağustos 2011 03:00



T24 - Bursa'nın Kestel İlçesi Gölbaşı Köyü’nde imamlık yapan O.K.’nın (42) kendisini aldattığından şüphelenen eşi S.K. (38), takibe başladı. İddiaya göre çift arasında zaman zaman bu konu gündeme geldi ancak O.K. ihaneti inkâr etti. İkna olmayan 3 çocuk annesi S.K., oturdukları ilçede eşinin bir kadınla ilişkisini saptadı.


Hürriyet'in haberine göre evde eşine kadının ismini söyleyip tartışan S.K., kocasından, “Bir daha aldatmayacağım” sözü aldı. İddiaya göre “İlişkimi kestim” diyen imam sözünde durmadı. Şüphelenen S.K., gece eşinin cep telefonunu karıştırınca “Aşkım”, “Bir tanem”, “Özledim seni”mesajları gördü ve ekmek bıçağıyla uyuyan kocasının penisini kesti.


O.K.’nın çığlıkları üzerine imdadına apartmandaki imam komşuları yetişti. Hastaneye kaldırılan O.K.’nın büyük bölümü kesik penisi yerine dikildi. Doktorlar, organın işlevini kaybedip kaybetmediğinin daha sonra belli olacağını söyledi.


Gözaltına alınan S.K. tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı. Bursa Müftülüğü ve Kaymakamlık, O.K. hakkında idari soruşturma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24