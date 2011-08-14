İmam kızını kaybetti ama üç can kurtardı

T24 - Bundan 12 yıl önce kızını organ nakli sırası beklerken kaybeden Mustafa Keleş’in imamlık yaptığı köyde, akrabası da olan bir gencin beyin ölümü gerçekleşti. Oğullarını gömmeye hazırlandığı aileyi, “Onlar yaşadıkça çocuğunuz yaşıyormuş hissi duyarsınız” diyerek organ bağışına ikna eden imam Keleş, böylece 3 can kurtarmanın yolunu açtı.



Osmaniye’de trafik kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Hasan Keleş’in organları, 12 yıl önce organ nakli için İzmir’e götürdüğü kızı Döne’yi nakil öncesi testler sırasında kaybeden köy imamı Mustafa Keleş’in girişimiyle bağışlandı.



“Onlar yaşadıkça çocuğunuz yaşıyormuş hissi duyarsınız” diyerek aynı zamanda akrabası olan Hasan Keleş’in ailesini ikna eden imam Mustafa Keleş, “Bir insan öldüren bir insanlığı öldürmüş olur, bir insan kurtaran tüm insanlığı kurtarmış olur” dedi.

Baba, mezar yeri istedi



Bahçe İlçesi’ne bağlı Yukarıkardele Köyü’nde oturan ve babasıyla inşaatlarda çalışan Hasan Keleş, köyde motosikletle giderken dikkatsizlik sonucu bir otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Keleş, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 22 gün yaşam savaşı verdikten sonra önceki gün öğle saatlerinde Keleş’in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların acı haberi verdiği 47 yaşındaki baba Ramazan Keleş, köye haber gönderip mezar yeri açılmasını istedi.

Kızı 12 yaşında ölmüştü



Ancak ailenin sürekli yanında olan ve dualarıyla destek veren Aşağıkardele Köyü’nün imamı 51 yaşındaki Mustafa Keleş, aynı zamanda amcasının oğlu olan ve oğlunu toprağa vermeye hazırlanan Ramazan Keleş’e, “Hasan’ın organlarını bağışlayalım” teklifinde bulundu. 12 yaşındaki kızı Döne’yi 1999 yılında, kalp büyümesi nedeniyle organ nakli için götürdüğü İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde nakil için testler yapılırken kaybeden imam Mustafa Keleş, “Organ nakli yapılan insanlar yaşadığı sürece çocuğunuz yaşıyor hissi duyarsınız. Bir çocuğunuz ölecek ama 3 çocuk kazanacaksınız” diyerek kuzenini ikna etti. Bunun üzerine baba, oğlunun organlarını bağışladı.

Böbrekler Gaziantep'e, karaciğer Ankara’ya



Bağış üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi’nde yoğun bir trafik yaşandı. Bilgi verilen Organ Nakli Adana Koordinasyon Merkezi’nden gelen bir ekip, Hasan Keleş’in 2 böbreği ile karaciğerini aldı. 2 böbrek Gaziantep’e, karaciğer ise Ankara’ya nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Doktorlar da baba Ramazan Keleş’e teşekkür edip organlarla hastaneden ayrıldı. Ardından da Hasan Keleş’in cenazesi ailesine teslim edildi. Ramazan Keleş’in Yukarıkardele Köyü’ndeki cenaze namazını imam Mustafa Keleş kıldırdı. Cenazede Keleş, köylülere organ nakli konusunda önerilerde bulundu. Organ naklinin dinen de uygun olduğunu belirten Keleş, nakille birçok insanın hayatının kurtarıldığını söyledi. Ardından Hasan Keleş, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

