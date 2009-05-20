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Yaşam

İmam Kazım'ın babası Bilge köyünde

Mardin'in Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden imam Kazım Ozan'ın babası İzzet Ozan, oğlunun öldürüldüğü köye gitti.

20 Mayıs 2009 03:00

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden imam Kazım Ozan'ın babası İzzet Ozan, oğlunun görev yaparken şehit edildiği köye gitti.

Bilge köyünde 4 Mayısta nikah töreni sırasında meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren 44 kişiden imam Kazım Ozan'ın babası İzzet Ozan, Mazıdağı İlçe Müftülüğü görevlilerini ziyaretinin ardından Bilge köyüne geçti.

Mazıdağı Müftüsü Selahattin Yılmaz ile köy girişinde saldırıda yaşamını yitirenlerden 39'unun toprağa verildiği ve oğlu için de temsili mezar yaptırılan mezarlığı ziyaret eden İzzet Ozan, uzun süre burada dua okudu.

Baba Ozan, mezarlığa gelen köylülerden Osman Çelebi'nin "Oğluna sahip çıkamadım" sözleri üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra taziye çadırını ziyaret eden Ozan, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyip, acılarını paylaştı.

Baba İzzet Ozan, "Artık biri yaşadığımız diğeri de Bilge köyü olmak üzere iki köyümüz var. Eğer her yıl saldırıda ölenler için anma töreni yaparsanız ömrümüzün yettiği kadar ailemle köyünüze gelip, katılırız. Ben sizden razıydım, Allah'ta hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Baba Ozan'ın konuşması sırasında köy sakinlerinin çoğu gözyaşlarına hakim olamadı. (AA)

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