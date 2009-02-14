İmam ’internet aşkı’nı seçti

Sinop’un Durağan İlçesi’ne bağlı Çampaşasakızı Köyü camisinin imamı Dursun Özkök (37), iddiaya göre internette tanıştığı bir kadın yüzünden eşi Emine Özkök’e (36) boşanma davası açtı.



Hamile eş Emine Özkök bunun üzerine Sinop’taki baba evine döndü. Geçtiğimiz hafta ikiz bebek dünyaya getirdi, ancak bebeklerden biri doğumdan sonra öldü. Özkök, "Bunlar kocamın internet aracılığı ile tanıştığı kadın yüzünden başıma geldi. Kadın İstanbul’da yaşıyor. Beni bırakıp ona gidecek. Gizli gizli evde internette onunla konuşuyor. Çocuklarım birkaç kez kendisini yakaladı" dedi.

