-İmam hutbeye kask ile çıktı VİRANŞEHİR (A.A) - 26.08.2011 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir cami imamı, motosiklet kazalarında alınması gereken tedbirlere dikkati çekmek için Cuma namazında hutbeye kasklı çıktı. İlçedeki İbrahim Güneş Camisi imamı Muhammed Yunusoğlu, başında kaskı ve ellerinde siyah eldiveniyle Cuma hutbesini okudu. Bir hafta içinde ilçede 2 gencin ''Kasksız motosiklet kullanmaktan dolayı'' geçirdikleri trafik kazalarında hayatlarını kaybettiklerini, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda ailelerini ve sevdiklerini yasa boğduklarını dile getiren Yunusoğlu, ilçede yaygın olan motosiklet kullanımına rağmen birçok kişinin gerekli önlemleri almadan ve ehliyetsiz şekilde motor kullandığını anlatarak, kazalarda önlem olarak motosiklet kullananların; kask, yelek, dizlik ve eldiven kullanmalarının önemini vurguladı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette ''Kendi elinizle, kendinizi tehlikeye atmayın'' buyurduğunu hatırlatan Yunusoğlu, ''Allah canımızı bize emanet olarak vermiş. Bizim bu emanete sahip çıkmamız lazım. 50 ile 100 lira arasında değişen kask fiyatı, bir insanın ölümüne sebep olmamalı. Aşırı hız yapanların akıbetleri sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm STK'lar bu işe el atmalı. Her gün ölümlü kazalarla karşı karşıya kalıyoruz. Artık hiçbir genç Bayramı ailesine zehir etmesin ve kullanacaksa hız yapmadan ve kasklı olarak motosikletlerini kullansın'' dedi. Cami cemaati de imamlarının hutbede böyle bir konuya değinmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu arada imam Muhammed Yunusoğlu, namaz sonrasında kendisinin de motosiklet ehliyetinin bulunduğunu ve motosiklet kullanırken kask taktığını ifade etti.