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Yaşam

İmam hutbede 'beddua'ya değindi, çıkan arbedeyi polis bastırdı

Hutbede siyaset yapıldığını ileri süren grupla imam arasındaki gerilime polis müdahale etti

28 Aralık 2013 01:15

Konya'da cuma namazında imamın hutbede, 'Müslüman, Müslüman'a beddua etmemeli, dua etmeli' sözlerine cemaatten tepki gelince camide olay çıktı. Hutbede siyaset yapıldığını ileri süren grupla imam arasındaki gerilime polis müdahale etti.
Doğan Haber Ajansı'na göre Selçuklu İlçesi Şems Tebriz-i Mahallesi Kadı İzzettin Camisi imamı Hüseyin Ünlü, hutbede Müftülük tarafından hazırlanan 'Ömür sermayesi tükenirken' başlıklı hutbeyi okurken, iddiaya göre metin dışına çıktı. İmam Ünlü, son rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla gündeme gelen hükümet-cemaat tartışmalarını anımsatacak şekilde, "Müslüman Müslüman’a beddua etmemeli, dua etmeli" deyince, cemaat arasından bir kişi ayağa kalkıp, "Camide siyaset yapma" diye tepki göstererek camiyi terk etti. 
Bu tepkiye karşın hutbeyi bitiren imam Hüseyin Ünlü, namazı kıldırdı. Namazın tamamlanmasının ardından iddiaya göre camiye gelen 7-8 kişilik grup imam Hüseyin Ünlü ile tartışmaya başladı. Bir anda gerginlik tırmanınca, camiden çıkmak üzere olan cemaatten bazı kişiler araya girdi, bazıları da polis çağırdı. Camiye gelen polis, imam Hüseyin Ünlü'ye hedef alan grubu uzaklaştırarak kavgayı önledi. 
Şikayetçi olan imam Hüseyin Ünlü, Polis Merkezi 'ne giderek olayla ilgili ifade verdi. Cemaatten bazı kişiler de tepki gösterenlerin Gülen Cemaati taraftarı olduklarını öne sürdü.

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