İmam 'hayır' oyu verecekleri "hainlik"le suçladı, cami karıştı

Ümraniye'deki camide cuma vaazı veren İmam Hüseyin Güleç, partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği referandumununa 'hayır' oyu kullanacakları 'hainlikle' suçladı. Cemaat bunun üzerine imama tepki gösterdi.

Evet propagandası camide

Oda TV'de yer alan habere göre, Ümraniye Modoko Camii İmamı Hüseyin Güleç, 03 Şubat 2017 tarihinde Ümraniye İmes Sanayi Camii'nde verdiği Cuma vaazında referandumda "Hayır" diyecekleri "gafillikle, hainlikle" suçladı, AKP’nin icraatlarını sayarak ‘Evet’ propaganda yaptı.

İmam Güleç vaazında "Kötüye gidiyor işler diye esnafın moralini bozmaya çalışıyorlar. İşler kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor, kötüye gidiyor diyenler kötüye gidiyor diyenlere bakacaksınız" ifadelerini kullanarak, ekonominin kötüye gittiğini söyleyenleri hedef aldı.

"Gözleriniz dizlerinize aksın…”

AKP döneminde açılan köprü ve otoyolların isimlerini sayan İmam Güleç "Bugünkü Hayırcılar, kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya Başbakan durmasın gözleriniz dizlerinize aksın aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte Hayırcılar” ifadelerini kullandı.

"Katiller bunlar"

Güleç’in ‘Hayır’ oyu verecekler için kullandığı “15 Temmuz'daki bu milletin iradesiyle, bu milletin istikrarıyla oynayan katiller bunlar. Faturayı ödesinler o faturayı" ifadeleri cuma namazı için camiye gelen cemaatin tepkisini çekti. Cemaat, Güleç’e "Hocam hepimiz camideyiz. Hayır diye düşünenler de var. Camii burası" diye tepki gösterdi.

"Hain diyorsunuz"

Cemaatin tepkisinin ardından İmam Güleç "Biz 'Hayır'cılara da saygılıyız 'Evetçi'lere de saygılıyız. Herkes hürdür iradesini söyler, fikrini söyler. Size bir şey dediğimiz yok" dedi.

Cemaattekiler ise "Hain diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yapmayın böyle" diye tepki göstermeye devam ettiler.

İmam Hüseyin Güleç vaazını “Değerli kardeşlerim, namazdan sonra 57 tane cami için yardım toplanacak Allah yardımlarını kabul eylesin” diyerek sonlandırdı.