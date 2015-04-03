İmam, hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İzmir Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camii'nin imamı Adem Uran'ın küçük oğlu kafe işletmecisi 31 yaşındaki Halit Uran, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede serum tedavisi yapılıp taburcu edildikten sonra hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay sonra baba olacağı belirtilen oğlunun cenaze namazını kıldıran İmam Adem Uran güçlükle ayakta durdu.

Bostanlı Semti’ndeki Denizpark adlı kafenin, ağabeyi ile işletmeciliğini yapan evli bir çocuk babası Halit Uran, dün akşam saatlerinde rahatsızlanınca, özel bir hastaneye başvurdu. Burada serum tedavisi uygulanan Uran, daha sonra taburcu edildi.

Evine dönen, Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nin imamı Adem Uran’ın küçük oğlu Halit Uran, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı, yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri bir ay sonra ikinci kez baba olmayı bekleyen Halit Uran’ı ambulansla başka bir özel hastaneye kaldırırken Uran’ın kalbi durdu. Müdahalelere rağmen talihsiz işletmeci yolda hayatını kaybetti.

Halit Uran’ın otopsisinde, kesin ölüm nedeni belirlenemediği öğrenildi. Çevresinde sevilen bir kişi olan ve ölümüyle ailesiyle yakınlarını yasa boğan Halit Uran’dan alınan örneklerin detaylı olarak inceleneceği, yapılacak testlerin ardından ölüm nedeninin netlik kazanacağı bildirildi.

İlk kez baba olacaktı

Daha önce bir çocuğu olduğu belirtilen Halit Uran’ın, çocuğunun olmadığı ve eşi Hande Uran’ın 8 aylık hamile olduğu bildirildi. Baba olmanın sevincini yaşayamadan ve evladını göremeden hayatını kaybeden Halit Uran için babasının da görevli olduğu Beşikçioğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Başbakan çelenk gönderdi

Törene, Başbakan Ahmet Davutoğlu çelenk gönderirken, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir İl Müftüsü Ramazan Muslu, Halit Uran’ın ailesi, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. Çocuğunu kucağına alacağı günü beklerken eşinin ölüm haberiyle sarsılan Hande Uran ve genç işletmecinin yakınları uzun süre tabutun başında gözyaşı döktü.

En zor görev

Güçlükle ayakta durabilen imam Adem Uran, İl Müftüsü Muslu ile cemaatin önünde saf tuttu. Oğlunun cenaze namazını kıldıran Adem Uran, dualar etti. Müftü Muslu’nun konuşması sırasında, acılı baba oğlunun tabutuna başını yasladı. Helallik alınmasının ardından Halit Uran’ın tabutu cenaze aracına taşındı. Genç işletmeci, Doğançay Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.