İmam hatiplilere 'anadolu lisesi' imkanı; sınavsız geçecekler

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 2013 yılında yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak açık öğretim imam hatip lisesinde öğrenim gören öğrencilerden nakil ve geçiş yapabilecek durumda olanların TEOG puanı gerekmeksizin Anadolu Liseleri’ne geçişinin önü açıldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim imam hatip lisesine giden öğrenciler için diğer liselere sınavsız geçişin önünü açtı. Bakanlık, 2013’teki yönetmeliğin üzerinden yaptığı 7. değişiklikte açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerine sınav puanı gerekmeksizin Anadolu lisesi imkânı sağladı.

2013 yılında yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yeniden değişikliğe giden MEB, liseye sınavsız geçiş sistemini herkesten önce açık öğretim imam hatip lisesine giden öğrencilere hak gördü. Bakanlık 4 yıl önce yayımlanan yönetmelikten ilk olarak Mart 2017’de herhangi bir puan kullanmaksızın nakil ve geçişler bölümünde yer alan “Okulların kendi türleri arasında her sınıf seviyesinde” şartını kaldırdı.

2006’dan itibaren mesleki açık öğretim lisesi bünyesinde öğrenci kabul eden açık öğretim imam hatip liseleri, 2016-2017 eğitim öğretim yılı başından itibaren Bakanlık onayı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi”ne dönüştürüldü. Bu kararın ardından bakanlık önce yönetmelikte bu okulların önünü kapatacak maddeleri temizledi. 2017 Mart’ında yapılan değişikliğin ardından MEB, önceki gün yeniden yönetmelik değişikliğine giderek imam hatip hamlesini tamamladı. Yeni yönetmelik kapsamında açık öğretim imam hatip lisesinde öğrenim gören öğrencilerden nakil ve geçiş yapabilecek durumda olanların TEOG puanı gerekmeksizin Anadolu Liseleri’ne geçişi sağlandı.

Şart kalmadı

MEB, 2013 yönetmeliğinde nakil ve geçişler için ders şartı olarak yer alan “Öğrencilerin kredisini aldıkları dersler ile okulların sınıflar bazında haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri karşılaştırılarak eşleştirilir” ifadelerine de yeni değişikliklerde yer vermedi. Bakanlık, ders ve kredi şartlarını kaldırarak sadece yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını tanımak, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunmak ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olmak koşullarını getirdi. MEB, öğrenci kabulünü ise nakil ve yerleştirme komisyonu kararına bıraktı. Bu yöntemle TEOG’a girmek yerine açık öğretim imam hatip lisesine kayıt olan öğrencilerin kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine nakil ve geçişlerinin önü açıldı.