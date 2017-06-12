"İmam hatipliler, asker-polis okuluna ayrıcalıklı girecek"

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İmam Hatip mezunlarının askeri ve polis okullarına ayrıcalıklı olarak gireceğini öne sürdü. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırladığı broşürü örnek gösteren Öztürk, "mezunların askeri yüksek okullar ile polis okullarına 'ayrıcalıklı' olarak alınacağı"nın yazıldığını söyledi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberi şöyle:

Okullar yaz tatiline girerken, İmam Hatip liseleri gelecek öğretim yılında öğrenci sayısını artırmak için bin bir vaatlerde bulunmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı dini vakıf ve derneklerin teşvikiyle, imam hatip liselerine daha çok öğrenci alabilmek için birçok plan devreye soktu. Birbirlerinin benzeri şekilde hazırlanan bazı tanıtım broşürlerinde, öğrencilerin ne gibi ayrıcalıklar elde edecekleri sıralandı. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırladığı broşürde, mezunlarının askeri yüksek okullar ile polis okullarına “ayrıcalıklı” olarak alınacağını duyurdu.

Gelecek için parlak vaatler

İmam hatip liselerinde öğrenim görenlerin, inançlı gençler olacağı belirtilen broşürde, vizyonları ve ayrıcalıklar şöyle sıralandı:

■ Merhamet ve adalet duygusu gelişmiş sevgi ve saygıyı içselleştirmiş gençler yetiştirmek hedefimizdir.

■ Askeri yüksek okullar ve polis okullarına girişte tercihen ayrıcalıklara sahip olacaklardır.

■ Tüm liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri haftada 2 saate çıkacağı için ülkemizde İlahiyat ve İslami Bilimler fakülteleri geleceğin mesleği olacaktır.

■ 15 Temmuz gösterdi ki dinine, milletine, vatanına bağlı bireyleri hiçbir güç yıkamaz. Bu bağlamda milli ve manevi bilinçlendirmemiz olacaktır.

Tanıtım broşüründe maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs temin edileceği, öğlen yemekleri ve servis ücretlerinin de karşılanacağı belirtildi.

"Düşmanlık yapıyorlar"

Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, imam hatiplilere dağıtılan broşürleri sert eleştirdi. Akkaş, şunları söyledi: “Tanıtım broşüründe ‘Merhamet ve adalet duygusu gelişmiş, sevgi ve saygıyı içselleştirmiş gençler yetiştirmek hedeflerimizdendir' dedikten sonra bu düşüncenin tam tersine ‘Askeri yüksekokullar ve polis okullarına girişte tercihen ayrıcalıklara sahip olacaklardır' deniliyor. Bu broşürü her kim hazırladıysa imam hatip liselerine düşmanlık yapıyordur. Nedir bu ayrıcalık. İmam hatip lisesi dışındaki okullar anlaşılan o ki ayrıcalıklı haklara sahip değiller.”

Soruşturma başlatıldı

Diğer yandan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürlüğüne atanan Bayram Beroje hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek "Haddini aşan açıklamalarda bulundu" dedi. Karadeniz, sözlerine şunları ekledi:

"Okul Müdürümüz hazırladığı broşürde amacını aşan sözler söylemiştir. Kendisiyle yaptığım görüşmede, daha önce İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olan öğrenciler askeri ve polis okullarına daha rahatlıkla girebildiklerini beyan etmek istemiş, ancak yanlış anlaşılmalara neden olacak cümleler kullanmıştır. Biz de okul müdürümüz hakkında soruşturma başlattık.”



