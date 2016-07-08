İmam hatip öğrencilerinin 'R.T.E' pozu kovuşturmaya gerek görülmedi

Niğde’nin Çamardı İmam Hatip Lisesi’nde okul müdürü öğrencileri okul bahçesinde toplayarak, harf biçiminde dizdi ve 'R. T. E.' yazdırdı. CHP, olayı savcılığa taşıdı, savcılık ise "suç yok" dedi.



Niğde’nin Çamardı İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdülgani Özkan, öğrencilerini okul bahçesine çıkararak yukarıdan gözükecek şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin başharfleri olan “R.T.E” yazdırdı. Özkan, bu karenin üzerine“Müminiz, askeriz; ölsek de imam hatipliyiz. Yolundayız Reis” yazısını ekledi. Fotoğrafı da Erdoğan’a gönderdi.

sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Çamardı İmam Hatip Lisesi öğrencilerini Ankara’daki sarayına davet etti, okul müdürüyle ve yöneticiler ve öğrencileri ağırladı. Erdoğan’ın özel davetlisi olarak Saray’a gelen ekip, 2 idareci ve 7 öğrenciden oluştu.

Savcılık "kovuşturmaya yer yok" dedi

CHP Çamardı İlçe Başkanı Mahmut Kurşun, okul müdürü Abdülgani Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eke hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Şikayet dilekçesinde öğrencilerin “siyasi malzeme konusu” olarak kullanıldığını belirten Kurşun, görevini kötüye kullanan okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürünün de cezalandırılmasını istedi.

Dosya kaymakamlığa gönderildi

Suç duyurusundaki fotoğrafları da inceleyen Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Şirin, “kovuşturmaya yer olmadığı”na ilişkin kararının gerekçesinde şöyle dedi: “Şüphelilerin görevi kötüye kullanma suçu açısında kamu görevlisi sayıldıklarında bir şüphe bulunmamakla birlikte, şüphelilerin suç teşkil ettiği iddiası olan siyasi kimliği olan kişilerle fotoğraf çektirilmesi, bu fotoğraflar da öğrencilerin de yer almasından ibaret eylemleri suç oluşturmamıştır. Devlet Memurları Kanununa göre tarafsızlığın ihlal edildiği iddiası da Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirilemez.”

Savcı, “itham edilen suçun unsurlarının oluşmaması ve dolayısıyla bunun da kovuşturma olanağı sağlamamasından dolayı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek idari yönden gereğinin takdiri için soruşturma dosyası suretinin Çamardı Kaymakamlığı'na gönderilmesine karar verildi” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada öğrencilerin “siyasi malzeme” olarak kullanılmasına seyirci kalındığını, okullara siyasetin sokulduğunu ve bunu yapanların cezalandırmak şöyle dursun, yükseltildiğini öne sürdü.