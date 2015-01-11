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Yaşam

'İmam hatipli kayıp üç öğrenci PKK'ya katıldı' iddiası

PKK'nın Kuzey Irak'taki bir kampında söz konusu üç öğrenciye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı

11 Ocak 2015 17:44

"Van'ın Başkale İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okurken 14 Kasım'da ortadan kaybolan üç kız öğrencinin PKK'ya katıldıkları" iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Başkale'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dikmen Köyü'nde oturan ve taşımalı eğitimle ikili öğretim yapan Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 2'nci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki Dilan B. ve Funda K. ile 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Münevver B., 14 Kasım 2014 günü saat 13.30 sıralarında okuldan çıktı. Köydeki evlerine gittikten sonra, saat 15.30 sıralarında ailelerine kursa gideceklerini söyleyerek evlerinden çıkan 3 kız öğrenci, akşam saatlerine kadar dönmeyince aileleri jandarmaya başvurdu. 

Jandarma ve polis tarafından yapılan tüm aramalara rağmen 3 kız öğrencinin izi bulunamadı. "Yaklaşık 2 aydır kayıp olan 3 kız öğrencinin PKK'ya katıldıkları" öne sürüldü. PKK'ya yakın bir internet sitesinde PKK'nın Kuzey Irak'taki bir kampında söz konusu üç öğrenciye ait olduğu iddia edilen fotoğrafları da yayınlandı. 

 

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