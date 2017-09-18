"İmam hatiplere karşı değilim ama her köşe başında olmasın"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım" açıklamasıyla ilgili olarak "Sonuçta olacak olan şu; kazanan istediği okula gidecek. Kazanmayan, yarışa girecek maddi gücü olmayan ilçesindeki en yakın okula gidecek. O okul da büyük ihtimalle imam hatip lisesi olacak" dedi. Tezkan, sözlerine "İmam hatiplere karşı değilim ama her köşe başında olmasına karşıyım. Normal liselerin yerine ikame edilme çabasına karşıyım. Bazı ilçelerde öğrencilere seçenek bırakılmamasına karşıyım" notunu düştü.

Mehmet Tezkan'ın "Bakan kaldı, sistem gitti" başlığıyla yayımlanan (18 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Türkiye’de üç konuda bilgili olmak için çok çaba gerekmiyor..

Uzman demiyorum..

Uzman gibi diyeyim..

Birincisi terör.. PKK terörüyle başladık, DHKP-C, IŞİD falan derken terörün her yüzünü gördük.. 35 yıldır terörle iç içe yaşıyoruz..

Her versiyonunu biliyoruz.. Her türüne yüzlerce kayıp verdik..

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İkincisi; darbe.. 27 Mayıs, 1962 ,1963 ayaklanması, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuzderken her çeşidi sahneye konuldu.. Her çeşidi denendi.. Darbecileri gözünden tanır hale geldik..

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Üçüncüsü eğitim.. Daha doğrusu sınav sistemi.. 2002’den sonra o kadar çok değişti ki, o kadar sık değişti ki, çocuk yetiştiren herkes her türünü gördü.. Bakanlık koltuğuna oturan politikacı sisteme bi parmak attı.. Çocukları kobay olarak kullandı.. Hem de bir öncekini suçlayarak.. Hepsi aynı partinin üyesiydi ama!..

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Çocukların 1.5 saatte kaderlerinin belirlenmesi doğru değildir denildi.. Üç yıla yayıldı.. Okul notları da hesaba katıldı.. Yabancı okullar itiraz etti.. Torpil olur, notlar hormonlu olur diye kabul etmediler.. Bakanlık ısrar edemedi..

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O bakan gitti.. Başka bakan geldi..

Çocuklar dershanelerin esiri oldu, eğitim okul dışına kaydı diyerek sınavı bir yıla indirdi..

O bakan da gitti yeni bakan geldi..

O da TEOG dedikleri iki döneme yayılan ara sınav sistemini getirdi.. Methiyeler düzüldü.. işte budur, oldu bu iş dendi..

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O bakan da gitti, başka bir bakan geldi.. Yeni bakan sistemle oynamaya fırsat bulamadan!.. Aslında oynamaya niyet etmişti .. Sınav da ucu açık sorular da sorulacağı açıklanmıştı ki..

Cumhurbaşkanı hamle yaptı.. Bir gece ( televizyon yayınında ) böyle sistem olmaz, çocuklar dershaneye mahkum oluyor, kaldırın dedi..

ABD’ye giderken de kaldırıldığını açıkladı..

Bu kez bakan kaldı, sistem değişti..

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Eee ne olacak?

Dershane üzerinden yarış bitecek mi?

Hayır.. Özel dersler, merdiven altı dershaneler sürecek.. Çünkü iyi okulların sayısı az, talep fazla.. Şu olacak.. TEOG’a girmek zorunluydu.. Şimdi isteyen Anadolu lisesi, fen lisesi , yabancı okullar, özel okullar sınavlarına girecek..

Yarışan öğrenci sayısı azalacak.. Aslında azalmayacak; zaten gerçekten yarışanlar yine yarışacak.. Yarışa katılmak zorunda olanlar çekilecek..

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Cumhurbaşkanı her okul kendi sınavını kendi yapsın dedi.. Öğrenciler sınavdan sınava mı koşturacak.. Yoksa özel okullar ayrı, Anadolu liseleri ayrı, fen liseleri birleşip ortak sınav mı yapacak; belli değil..

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Milli Eğitim Bakanı bilmiyor.. Bakanlığın bürokratları da bilmiyor..

Eğitimciler de bilmiyor..

Şimdilik kimse bilmiyor.. Çünkü karar taze, karar ani..

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Sonuçta olacak olan şu.. Kazanan istediği okula gidecek.. Kazanmayan, yarışa girecek maddi gücü olmayan ilçesindeki en yakın okula gidecek..

O okul da büyük ihtimalle imam hatip lisesi olacak..

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Şu notu da düşeyim; imam hatiplere karşı değilim ama her köşe başında olmasına karşıyım.. Normal liselerin yerine ikame edilme çabasına karşıyım.. Bazı ilçelerde öğrencilere seçenek bırakılmamasına karşıyım..