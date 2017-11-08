İmam hatiplere bütçeden 6.6 milyarlık pay

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni imam hatip okulları açmak için bütçeden büyük pay ayırdı. MEB, imam hatipler için 2018’de en az 6.6 milyar lira harcayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. 2018’de eğitime 134 milyar 727 milyon lira kaynak ayıran hükümet, bu payın 92.5 milyar lirasını MEB bütçesi olarak belirledi. 27 milyar 761 milyon lira YÖK ve üniversitelere, 537 milyon lira ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) ayrıldı.

İmam hatip bütçesinde yüzde 68 artış

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, MEB bütçesinden dikkati çekici bir payı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü aldı. Bakanlık bütçesi 2018’de, geçen yıla göre 7 milyar lira artarak 92 milyar 528 milyon lira olurken Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün payındaki artış yüzde 68’e fırladı. Dini eğitim için belirlenen 7.7 milyar liralık ödeneğin 6.6 milyar lirası imam hatip okulları için kullanılacak.



MEB’in 92 milyar liralık bütçesinin yüzde 69’u personel giderlerine, yüzde 11’i ise memurların sigorta primlerine ayrıldı. Bu kapsamda Bakanlığın bütçesinin yüzde 80’ini zorunlu harcamalar oluşturdu. Bakanlığın önümüzdeki yıl eğitim harcamalarına ayıracağı bütçe ise 19.2 milyar lira olarak belirlendi.

"Özelin payı artacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 bütçesine ilişkin bir sunum yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son iki yılda 2 bin 850 özel okul açıldığını açıkladı. Bakan Yılmaz, “Özel sektörün payının arttırılması yolundaki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Öne çıkan okullar

Bakanlığın eylül ayında açıkladığı istatistiklere göre imam hatip lise ve ortaokullarında okuyan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 75 bin 767 kişi artarak toplamda bir milyon 155 bin 932’e yükseldi.