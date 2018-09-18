"İmam hatip ve meslek liselerini tercih etmeyen öğrenciler açık liseye yönlendirilecek" iddiası

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Birçok lise öğrencisinin dün de hangi okula yerleştiğini öğrenemediği öne sürülürken, bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan nakil ve yerleştirme komisyonlarının, pazar günü velileri arayarak, imam hatip ya da meslek lisesi tercih etmemeleri halinde öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirileceğini söylediği iddia edildi.

Aydınlık'ta yer alan iddiaya göre komisyon temsilcileri, Anadolu liselerinde kontenjan olmadığını ifade ederek, aileleri çocuklarının imam hatip ya da meslek lisesini tercih etmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Bazı veliler, çocuklarını açık öğretim lisesine göndermemek için komisyon üyelerinin sözünü dinleyerek tercihlerini imam hatip ya da meslek lisesinden yana değiştirdi. Çocuğunu zorunluluktan bu okullara gönderen çoğu veli, rapor alarak bir kez daha Anadolu lisesine nakil talep etti. Bir buçuk aylık mücadelenin sonunda özel okullara yönelen de çok sayıda veli oldu.

Bazı il ve ilçe komisyonları ise yerleşemeyen öğrencilere dün de iyi haber veremedi. İstanbul’da Kadıköy, Ataşehir, Maltepe gibi belli başlı ilçelerde açıkta kalan bine yakın öğrencinin dün geç saatlere kadar hâlâ okulları belli değildi. Türkiye çapında bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgi almak için gelen velilere, Bakanlık kontenjan ayarlamaya çalışıyor, yanıtını verdi. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise sisteme giremedikleri gerekçesiyle işlem yapamadıklarını açıkladı.

‘Bakanlık acilen çözmeli’

Konuyu Aydınlık’a değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım bakanlığın soruna derhal çözüm bulması gerektiğini belirtti. Yıldırım şunları ifade etti: “Komisyonlar, öğrencileri imam hatip lisesine kayıt yapmaları için ikna turlarına başladı. Bize gelen bilgilere göre; çok az öğrenci bunu tercih etti. Yerleşemeyenlerin neredeyse yüzde 90’ının durumu hâlâ belli değil. Bakanlık da bu konuya çözüm bulmuş değil. Çocukların okulu yok! ‘Herkes evine en yakın okula gidecek’ denmişti. Ne kendisine yakın okula ne de istediği okula gidebildi çocuklar. Çok sayıda çocuğumuz okula başlayamadı. Bakanlığın konuyu bu hafta çözmesi gerekiyor. Okulsuz çocuk olur mu? Bu çocuklar özel okula mı gitsin? Sendika olarak buna karşıyız. Anayasaya göre, devlet, çocukları uygun eğitim kurumunda okutmak zorundadır.”