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Eğitim

'İmam hatip' reklamından: Öğrenciler, asker ve polis okullarına girişte ayrıcalıklara sahip olacaklar!

Tanıtım broşürü Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlandı

12 Haziran 2017 11:47

Yeni öğretim yılında imam hatip liselerinin kontenjanlarını artırmak için hazırlanan broşürde "Askeri yüksek okullar ve polis okullarına girişte tercihen ayrıcalıklara sahip olacaklardır" ifadesi yer aldı. İlahiyat ve İslam ilimleri fakültelerinin geleceğin mesleği olacağı da belirtildi.

Sözcü gazetesinin Ankara Temsilzcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, okullar yaz tatiline girerken, imam hatip liseleri gelecek öğretim yılında öğrenci sayısını artırmak için bin bir vaatlerde bulunmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı dini vakıf ve derneklerin teşvikiyle, imam hatip liselerine daha çok öğrenci alabilmek için birçok plan devreye soktuğu iddia ediliyor. Birbirlerinin benzeri şekilde hazırlanan bazı tanıtım broşürlerinde, öğrencilerin ne gibi ayrıcalıklar elde edecekleri sıralandı. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırladığı broşürde, mezunlarının askeri yüksek okullar ile polis okullarına "ayrıcalıklı" olarak alınacağını duyurdu.

İmam hatip liselerinde öğrenim görenlerin, inançlı gençler olacağı belirtilen broşürde, vizyonları ve ayrıcalıklar şöyle sıralandı:

- Merhamet ve adalet duygusu gelişmiş sevgi ve saygıyı içselleştirmiş gençler yetiştirmek hedefimizdir.

- Askeri yüksek okullar ve polis okullarına girişte tercihen ayrıcalıklara sahip olacaklardır.

- Tüm liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri haftada 2 saate çıkacağı için ülkemizde İlahiyat ve İslami Bilimler fakülteleri geleceğin mesleği olacaktır.

- 15 Temmuz gösterdi ki dinine, milletine, vatanına bağlı bireyleri hiçbir güç yıkamaz. Bu bağlamda milli ve manevi bilinçlendirmemiz olacaktır.

Tanıtım broşüründe maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs temin edileceği, öğlen yemekleri ve servis ücretlerinin de karşılanacağı belirtildi.

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